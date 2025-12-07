Nintendo promete corregir problemas detectados en Kirby Air Riders con una próxima actualización

El nuevo juego de Kirby llegó con encanto, velocidad y algunos detalles que Nintendo ya reconoció.

La comunidad sigue celebrando el lanzamiento de Kirby Air Riders, pero Nintendo confirmó que el juego presenta un par de problemas menores que requieren atención. La compañía los identificó en su cuenta oficial y aseguró que ya trabaja en una actualización para corregirlos. No afectan la experiencia principal, pero sí pueden alterar ciertos modos muy queridos por los fans.

¿Qué está pasando con Kirby Air Riders?

Nintendo explicó que, dentro del modo City Trial, el evento “Dyna Blade is Coming!!” aparece con menos frecuencia de lo esperado. Este suceso es clave para quienes buscan aprovechar cada oportunidad dentro del caótico mapa urbano, y su baja aparición puede afectar el ritmo natural de las partidas.

El segundo problema aparece en el modo Free Run, donde jugar durante un periodo prolongado provoca fallos en el temporizador. Este comportamiento errático puede complicar retos, prácticas específicas o sesiones dedicadas a explorar cada rincón del escenario sin presión competitiva.

Nintendo ya prepara un parche

La compañía afirmó que ya trabaja en una actualización que resolverá ambas situaciones. Aunque no se trata de errores que arruinen el juego, la solución permitirá que cada modo funcione como se diseñó. Esto será especialmente útil para quienes buscan exprimir cada mecánica o entrenar de forma precisa.

Nintendo pidió disculpas por las molestias y prometió informar cuando el parche esté disponible. La comunidad espera que la actualización llegue pronto, considerando que estos errores son muy específicos y no requieren ajustes profundos. Lo importante es que el estudio reaccionó rápido y mantuvo comunicación clara con los jugadores.

Un lanzamiento que sigue viento en popa

Kirby Air Riders ha tenido un buen recibimiento desde su lanzamiento y los fans siguen compartiendo tiempos, secretos y estrategias. La próxima actualización sólo reforzará la experiencia y garantizará que los modos City Trial y Free Run funcionen según lo previsto.

