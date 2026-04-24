Nintendo sorprende a fans con el playlist oficial de Super Mario Galaxy en Spotify para seguir celebrando su película

La compañía japonesa apuesta por la música para aumentar la emoción por la aventura cinematográfica de Mario.

El universo de Mario sigue creciendo más allá de los videojuegos y ahora la música toma el control para conectar con los fans. En medio de la emoción por su nueva película, Nintendo encontró una forma especial de celebrar. La compañía llevó la magia de sus juegos a una de las plataformas de música más populares.

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Una estrategia diferente para emocionar a los fans

Nintendo decidió usar Spotify como parte de la promoción de Super Mario Galaxy La Película. La idea es simple, pero muy efectiva: apelar a la nostalgia. Debido a esto, la empresa japonesa subió una playlist oficial con música de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2. Se trata de 2 títulos muy queridos por la comunidad.

Estos juegos son recordados por su increíble banda sonora. Muchos fans consideran que tienen algunos de los mejores temas en la historia de la franquicia y, por fin, esas melodías están disponibles en streaming para acompañarte en cualquier momento. Puedes escucharla aquí.

Música que marcó una generación

Cabe mencionar que la playlist reúne varias composiciones icónicas que acompañaron las aventuras espaciales de Mario y cada tema evoca momentos clave de los juegos. Desde escenarios tranquilos hasta niveles llenos de acción, la selección busca capturar toda la esencia de la saga para convertirse en un viaje directo a la nostalgia.

Este movimiento también demuestra cómo Nintendo explora nuevas formas de conectar con su audiencia. Ahora se trata de jugar y de vivir la experiencia en distintos formatos.

Una celebración que va más allá del juego

El lanzamiento de esta playlist con 130 temas funciona como un puente entre generaciones: jugadores veteranos recordarán sus mejores momentos y nuevos fans podrán descubrir por qué estos títulos son tan especiales.

La música de Super Mario Galaxy siempre ha sido uno de sus puntos más fuertes. Ahora, tiene una nueva oportunidad para brillar fuera de las consolas.

¿Te gustaría que más juegos de Nintendo llegaran a Spotify con su música completa? Cuéntanos en los comentarios.

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