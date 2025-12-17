Nintendo Switch 2 podría recibir cartuchos de menor capacidad, según nuevo rumor

Desde su lanzamiento, Nintendo Switch 2 ha generado conversación constante sobre el formato físico de sus juegos. Uno de los temas más comentados ha sido el uso exclusivo de cartuchos de 64 GB, una capacidad adecuada para producciones grandes, pero poco práctica para títulos más pequeños. Ahora, un nuevo rumor apunta a que Nintendo ya estaría produciendo cartuchos de menor capacidad, lo que podría cambiar el panorama para desarrolladores y jugadores.
De acuerdo con información compartida por una fuente cercana a la industria, Nintendo ya tiene en producción cartuchos de Nintendo Switch 2 con capacidades inferiores a 64 GB. Aunque no se ha especificado qué tamaños estarán disponibles, la intención sería ofrecer alternativas más acordes a juegos independientes o proyectos de menor escala, reduciendo el desperdicio de espacio y optimizando costos de producción.
Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026
Cartuchos más pequeños, pero no necesariamente más baratos
A pesar de que esta noticia suena positiva, el reporte también señala un obstáculo importante. La actual escasez de chips sigue afectando a la industria tecnológica, y Nintendo no sería la excepción. Esto provocaría que los nuevos cartuchos de menor capacidad tarden en llegar al mercado de forma generalizada, limitando su disponibilidad durante los primeros meses.
Además, la fuente aclara que estos cartuchos no serían significativamente más económicos. El aumento en el costo de los materiales y la fabricación de semiconductores mantendría precios elevados, incluso con una menor capacidad de almacenamiento. En otras palabras, los estudios podrían ahorrar algo de espacio, pero no necesariamente dinero.
¿Qué significa esto para Nintendo Switch 2?
Si el rumor se confirma, la llegada de cartuchos más pequeños podría beneficiar especialmente a desarrolladores independientes y editoras con lanzamientos digitales modestos. También abriría la puerta a ediciones físicas más viables para juegos que no requieren grandes cantidades de datos, algo que muchos jugadores siguen valorando.
Sin embargo, la incertidumbre sobre precios y disponibilidad sugiere que este cambio no sería inmediato ni impactaría a toda la industria por igual. Nintendo, conocido por su enfoque conservador en hardware, podría introducir estos cartuchos de forma gradual, dependiendo del estado del suministro global.
Por ahora, Nintendo no ha emitido un comentario oficial al respecto. Como ocurre con muchos rumores de la industria, habrá que esperar un anuncio formal para conocer detalles concretos y confirmar si esta estrategia se materializará en el corto plazo.
¿Qué opinas de la posible llegada de cartuchos de menor capacidad para Nintendo Switch 2? ¿Crees que ayudarán a reducir costos o sólo serán una solución parcial? Cuéntanos en los comentarios.
Sigue informado en LEVEL UP.