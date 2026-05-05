Nintendo Switch 2 recibe un nuevo bundle con Pokémon Pokopia que muchos fans estaban esperando

Nintendo sigue moviendo sus piezas tras el exitoso lanzamiento de su última consola, y ahora apuesta por un paquete que suena bastante atractivo para los fans de Pokémon. La compañía ya piensa en quienes todavía no compran el sistema, pero buscan una buena razón para hacerlo pronto.
En esta ocasión, la noticia llega desde Australia y Nueva Zelanda, donde ya se confirmó un bundle especial que mezcla hardware y una de las experiencias más recientes de la franquicia. Eso sí, hay un detalle importante que seguro interesará a los jugadores de nuestra región.
Un bundle pensado para nuevos jugadores de Switch 2
Nintendo Australia y Nueva Zelanda anunciaron un nuevo paquete que incluye el Nintendo Switch 2 junto con Pokémon Pokopia, uno de los títulos que más han gustado en la plataforma. Este bundle estará disponible a partir del 5 de junio, coincidiendo con el primer aniversario de la consola en el mercado.
La propuesta es clara: ofrecer una forma directa y atractiva de entrar al ecosistema de Switch 2 con un juego fuerte desde el inicio. Cabe mencionar que el paquete se venderá a través de la My Nintendo Store y tiendas seleccionadas en esas regiones.
Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el precio o posibles extras físicos, este tipo de bundles suele ser una opción popular para quienes buscan ahorrar o comenzar con una experiencia completa desde el primer día.
¿Qué pasa con México y otros mercados?
Aquí viene la parte que podría bajar un poco la emoción. Por ahora, Nintendo no ha confirmado este bundle para otras regiones, incluyendo México. Esto significa que, al menos de momento, los jugadores de este lado tendrán que esperar noticias oficiales.
No sería raro que el paquete llegue más adelante, ya que Nintendo suele lanzar este tipo de ediciones de forma escalonada, dependiendo del mercado y la estrategia de distribución.
Además, considerando que el Nintendo Switch 2 ya está disponible desde hace un año, la llegada de más bundles parece cuestión de tiempo. Todo dependerá del desempeño de la consola y del interés por títulos como Pokémon Pokopia en cada región.
