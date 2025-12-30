Nintendo Switch 2 ya liberó el acceso a dev kits y abre la puerta a más juegos third party

Un reporte de NateTheHate apunta a que el mayor cuello de botella técnico tras el lanzamiento de la consola ya quedó atrás.

Desde antes del lanzamiento de Nintendo Switch 2, existía una conversación constante sobre el acceso limitado a kits de desarrollo. Ese factor marcó el ritmo de varios anuncios. La consola llegó al mercado el 5 de junio de 2025 con una alineación sólida, pero muchos jugadores esperaban señales claras del apoyo third party.

Durante meses, se habló de estudios interesados que no contaban con el hardware necesario para comenzar una producción formal. La buena noticia es que esa situación habría cambiado recientemente.

El conocido insider NateTheHate aseguró que la disponibilidad de dev kits para Nintendo Switch 2 ya se resolvió en gran medida. Sus declaraciones apuntan a un panorama más estable. Según explicó, los estudios externos que solicitaron kits deberían tenerlos ya o recibirlos muy pronto. Eso permitiría acelerar ports y nuevos proyectos.

El caso Call of Duty como ejemplo clave

NateTheHate abordó directamente el tema de Call of Duty en Nintendo Switch 2, una franquicia muy solicitada por la comunidad. Su explicación fue puntual: el insider señaló que Activision pudo recibir el dev kit algo tarde. Debido a esto, el acceso ocurrió lo suficientemente tarde como para retrasar un posible lanzamiento inicial.

Ese detalle explicaría el por qué Call of Duty no acompañó a la consola en su ventana de estreno. El problema no fue interés, sino tiempos técnicos. Con la entrega de kits ya normalizada, el panorama cambia para proyectos de gran escala y las franquicias anuales ahora pueden planear ciclos completos.

¿Qué significa esto para Nintendo Switch 2?

La resolución del acceso a dev kits representa una señal positiva para el futuro del catálogo. Especialmente para juegos occidentales y producciones AAA. Nintendo Switch 2 ya demostró músculo técnico frente a su antecesora. Ahora, los estudios pueden trabajar con mayor previsión y sin restricciones logísticas.

Esto también sugiere que veremos anuncios más consistentes durante 2026. Ports ambiciosos y lanzamientos simultáneos lucen más viables. Para los jugadores, significa una oferta más diversa y lanzamientos más cercanos a otras plataformas. Una demanda constante desde la era del Switch original. La conversación sobre apoyo third party podría cambiar pronto de tono. Todo indica que el obstáculo principal ya quedó atrás.

