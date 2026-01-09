Nintendo Switch Online acaba de recibir un juego muy interesante en su catálogo de GameCube

Es momento de iniciar algunas aventuras que siguen siendo muy bien recordadas.

Si eres uno de los fieles usuarios de Nintendo Switch Online, te tenemos muy buenas noticias, ya que sus responsables acaban de confirmar que el servicio de la consola híbrida agregó un juego más a su catálogo de Nintendo GameCube que seguramente te gustará.

Como seguramente sabes, la suscripción a dicho servicio da acceso a las funcionalidades en línea de la consola y los juegos compatibles, además de una extensa librería de videojuegos clásicos que sigue creciendo. Ahora, la lista se hará más grande gracias a la adición de 1 título nuevo.

Cabe mencionar que Nintendo se sigue esforzando por enriquecer su oferta de juegos antiguos con regularidad. Gracias a esto, los catálogos de consolas como Nintendo 64, GameCube, Game Boy, NES y SNES sigue creciendo.

¿Cuál es el juego nuevo de Nintendo GameCube en Nintendo Switch Online?

Ahora, es momento de otra incorporación que llega al servicio en el catálogo de Nintendo GameCube. Esto debido a que se confirmó que Fire Emblem: Path of Radiance está disponible para jugar sin costo extra.

¿Qué es Fire Emblem: Path of Radiance?

En Fire Emblem: Path of Radiance, lanzado originalmente en 2005 para Nintendo GameCube, el continente de Tellius enfrenta un nuevo conflicto. Humanos beorc y laguz comparten una historia marcada por desconfianza y tensiones constantes. Una amenaza oculta rompe la frágil paz y provoca un choque directo entre ambas razas. En medio del caos surge Ike, un joven mercenario que lidera a un grupo variado de guerreros dispuestos a defender el equilibrio del mundo.

El juego ofrece la estrategia táctica clásica de la saga, con mapas en 3D y escenas con doblaje de voz. Regresa el sistema de combate permanente, donde perder una unidad significa decirle adiós para siempre. Cada decisión importa, desde elegir al equipo correcto hasta preparar armas y habilidades. El objetivo es cumplir las misiones con el menor número de bajas posibles, apostando por la planeación y el cuidado de cada movimiento.

