Nintendo Switch Online recibirá 2 juegos muy divertidos muy pronto en su catálogo de N64

Es momento de iniciar algunas aventuras que siguen siendo muy bien recordadas.

Si eres uno de los fieles usuarios de Nintendo Switch Online, te tenemos muy buenas noticias, ya que sus responsables acaban de confirmar que el servicio de la consola híbrida agregará 2 juegos más a su catálogo de Nintendo 64 que seguramente te gustarán.

Como seguramente sabes, la suscripción a dicho servicio da acceso a las funcionalidades en línea de la consola y los juegos compatibles, además de una extensa librería de videojuegos clásicos que sigue creciendo. Ahora, la lista se hará más grande gracias a la adición de 2 títulos nuevos.

Cabe mencionar que Nintendo se sigue esforzando por enriquecer su oferta de juegos antiguos con regularidad. Gracias a esto, los catálogos de consolas como Nintendo 64, GameCube, Game Boy, NES y SNES sigue creciendo.

¿Cuáles son los juegos nuevos de Nintendo 64 en Nintendo Switch Online?

Ahora, es momento de más incorporaciones que llegaron al servicio en el catálogo de Nintendo 64. Esto debido a que confirmó que 2 títulos estarán disponibles para jugar sin costo extra.

Estos son los juegos elegidos:

Rayman 2: The Great Escape

Tonic Trouble

Aquí puedes ver el anuncio:

Two classic #N64 games are coming soon!



Rayman 2: The Great Escape and Tonic Trouble are coming to the Nintendo 64 – Nintendo Classics app on Dec 17 for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! pic.twitter.com/0K8xzqYBPM — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 10, 2025

¿Qué es Rayman 2: The Great Escape?

El juego más llamativo de esta selección es Rayman 2: The Great Escape, una aventura de plataformas en 3D donde Rayman debe escapar de los Piratas Robot, quienes han invadido su mundo y capturado a sus habitantes. El juego combina exploración, saltos precisos, acertijos y habilidades especiales, como volar con el helicóptero de su cabello o disparar esferas de energía. Su historia avanza a través de niveles variados con bosques, cuevas, pantanos y mundos fantásticos, mientras Rayman libera a sus amigos, recupera poderes y enfrenta al malvado Barbanegra.

Como pudiste observar, los juegos estarán disponibles desde el próximo 17 de diciembre en Nintendo Switch Online y solamente deberás entrar al catálogo de Nintendo 64 para disfrutarlos en la consola híbrida.

Seguiremos atentos para informarte sobre cualquier novedad que tenga el servicio de Nintendo Switch, por lo que te invitamos a estar pendiente de todos nuestros canales.

