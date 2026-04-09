Nintendo Switch Online suma 3 joyas clásicas de NES y una de ellas conecta con una saga muy querida

PAC-MAN y otros títulos retro llegan al servicio para ampliar su catálogo con historia pura del gaming.

El catálogo retro de Nintendo sigue creciendo y lo hace con juegos que marcaron época. La compañía mantiene su estrategia de fortalecer el valor de su suscripción con experiencias clásicas que muchos recuerdan con cariño y esta vez los fans de lo retro recibieron buenas noticias.

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En una nueva actualización, el servicio de Nintendo Switch Online recibió 3 títulos de la era del NES. La selección incluye propuestas muy distintas entre sí, pero todas con un peso importante dentro de la historia de los videojuegos.

Un trío retro que vale la pena revisitar

Los juegos añadidos son The Tower of Druaga, PAC-MAN y Mendel Palace, lanzados originalmente en 1985, 1988 y 1989, respectivamente. Cada uno ofrece una experiencia diferente, desde exploración en laberintos hasta acción arcade pura.

PAC-MAN es, sin duda, el nombre más reconocible de la lista. Su jugabilidad simple pero adictiva lo convirtió en un fenómeno mundial que sigue vigente. Es perfecto para sesiones rápidas y para competir por la mejor puntuación.

Por otro lado, The Tower of Druaga propone un reto más complejo. Este título mezcla acción y exploración en un formato que influyó a muchos juegos posteriores. Su diseño puede sentirse críptico hoy en día, pero ahí está parte de su encanto.

Finalmente, Mendel Palace destaca por una curiosidad importante. Fue desarrollado por GAME FREAK, estudio conocido hoy por crear juegos de Pokémon. Este detalle lo vuelve especialmente interesante para quienes siguen la historia de la compañía.

Un legado ligado a Namco y la historia del gaming

Cabe mencionar que 2 de los juegos incluidos fueron desarrollados por Namco, una de las compañías más influyentes en la industria durante los años 80. Además, Mendel Palace también tuvo relación con la empresa, ya que fue publicada por Namco en Japón.

Todos estos títulos están disponibles a través de la aplicación Nintendo Entertainment System – Nintendo Classics, que puedes descargar desde la Nintendo eShop. Sólo necesitas una suscripción activa a Nintendo Switch Online para acceder.

¿Qué te parecen estos juegos clásicos? ¿Qué otros títulos de NES te gustaría ver en el servicio? Cuéntanos en los comentarios.

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