SquareEnix anunciará un nuevo juego de Life is Strange a fin de mes

Life is Strange es una saga de videojuegos querida por los fans, en especial por el primer videojuego, y eso SquareEnix lo sabe muy bien. De acuerdo con una publicación, todo parece indicar que volveremos a ver en una nueva entrega al icónico dúo del primer juego: Max y Chloe.

Separate the real from the rumor… Join us for the exclusive reveal of the next Life is Strange game: https://t.co/29yzDsGCb5



January 20. 10am PST / 1pm EST / 6pm GMT / 7pm CET. pic.twitter.com/jYQphhU2e3 — Life is Strange (@LifeIsStrange) January 15, 2026

Por medio de sus redes sociales, SquareEnix hizo oficial que un juego nuevo de Life is Strange saldrá pronto. En concreto, el tweet revela que este 20 de enero se hará el anuncio oficial del videojuego, y nos da una pista del regreso de un personaje muy querido por los fans: Chloe Price.

Fans teorizan que la chaqueta le pertenece a Chloe Price

Max y Chloe puede que regresen en el nuevo Life is Strange

Hace poco corrieron rumores y filtraciones respecto a la nueva entrega de la saga. Su clasificación PEGI hace pensar que, muy posiblemente, el nuevo juego se llame Life is Strange: Reunion. Pero eso no es todo, ya que también se filtró la premisa narrativa del juego:

Chloe Price llega a la Universidad de Caledon atormentada por pesadillas y recuerdos imposibles, mientras Max Caulfield atraviesa una crisis al saber que en 3 días un incendio mortal destruirá el campus.

Gracias a esta filtración y otras publicadas por algunos insiders en redes sociales, pensamos que es casi seguro que el nuevo título contará con Max y Chloe como protagonistas nuevamente. Además, en los créditos del último juego, Double Exposure, sale la leyenda “Max Caulfield regresará”. Sí, muy “a lo Marvel”.

¿Quién desarrollará el nuevo juego?

Algo que tiene preocupados a los fans es la mala recepción que tuvo el juego pasado, Double Exposure. Ese título fue ampliamente criticado por tener narrativa pobre, personajes vacíos y poca variedad de escenarios. La suma de estos errores amargó el tan ansiado regreso de la protagonista del primer juego, Max Caulfield.

El último juego recibió malas críticas por parte de los fans

El estudio creador de Life is Strange fue Don’tnod, quienes también desarrollaron el segundo juego, el cual también gozó de buenas críticas, aunque fue menos popular que su predecesor. Don’tnod terminó su acuerdo profesional con SquareEnix, los dueños de la propiedad intelectual de Life is Strange. Una vez concluido ese acuerdo, SquareEnix eligió a Deck Nine para desarrollar las siguientes entregas.

El nuevo estudio desarrolló True Colors, título que no tuvo el mejor recibimiento en su anuncio, pero que se ganó a los jugadores con su gran historia y personajes, y se convirtió en un favorito de los fans. Después, entregaron Double Exposure, y ahora en su cuenta de X publicaron que son los encargados del nuevo juego.

See you all January 20th 👀😌 https://t.co/4cG4RsOonT — Deck Nine Games (@DeckNineGames) January 15, 2026

Recuerda que el anuncio oficial del nuevo título de Life is Strange será este 20 de enero. ¡No te lo pierdas!

¿Qué opinas? ¿Te emociona el nuevo Life is Strange? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!

Para más noticias, has clic aquí.

Sigue informado siempre con nosotros, solo aquí en Level Up.