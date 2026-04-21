Okami cumple 20 años y Hideki Kamiya celebra su legado con un mensaje para los fans

El creativo japonés recuerda el pasado, agradece el apoyo y adelanta lo que viene para la franquicia.

Han pasado 20 años desde el estreno de Okami, un juego que se ganó su lugar como obra de culto gracias a su estilo único y su propuesta artística. Para celebrar este momento, Hideki Kamiya compartió un mensaje especial dirigido a todos los fans, dejando ver tanto su emoción como su compromiso con el futuro de la saga.

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“Aún no puedo creer lo que logramos”

A continuación, te dejamos las palabras que el japonés compartió para toda la comunidad del querido juego:

“¡Es el 20.º aniversario de Okami! Mirando atrás, todavía no puedo creer que logramos sacarlo adelante… ¡pero esa es una historia para otro momento! Ver todo el apoyo que han dado a Okami desde su lanzamiento original, junto con el enorme orgullo que siento por haber trabajado en él, no podría hacerme más feliz al celebrar este momento.”

Desde el inicio, Kamiya deja claro que el desarrollo del juego fue todo un reto. Esa frase sugiere que el proyecto pasó por momentos complicados, algo común en títulos que terminan siendo especiales. También resalta el orgullo que siente, lo que confirma el peso emocional que tiene Okami en su carrera.

“El cariño de los fans ha mantenido vivo su legado”

Además, el creativo puso el foco en la comunidad, ya que sin el apoyo de los jugadores, es difícil que una franquicia se mantenga vigente durante tanto tiempo. Ésto fue lo que dijo:

“El entusiasmo y apoyo que han mostrado ha ayudado a mantener vivo el legado de Okami durante 2 largas décadas, tiempo en el que el juego ha tenido una segunda aventura, una impactante remasterización en HD, y una variedad de productos y proyectos oficiales que me emocionan tanto como creador como lo harían si fuera un fan. Creo que el cariño que el equipo siente por Okami se puede ver… no, se puede SENTIR en cada una de las cosas que crean. Yo y mi colección de figuras y peluches de Amaterasu no podríamos estar más agradecidos.”

“La secuela ya está en camino”

El cierre del mensaje es el más importante. Kamiya confirma que ya trabaja en una secuela y deja claro que está completamente comprometido con el proyecto.

“La influencia de Okami se puede sentir en las conexiones que las personas han construido con el juego, y con su apoyo continuo, creo que esas conexiones seguirán creciendo mucho más allá de su 20.º aniversario. Mientras tanto, estaré poniendo mi sangre, sudor y lágrimas en la nueva secuela de Okami que todos han estado esperando. Hasta entonces, espero que sigan manteniendo vivo el amor por Okami. Con cariño, Hideki Kamiya”.

Todo indica que la franquicia todavía tiene mucho que ofrecer, y este aniversario podría ser sólo el inicio de una nueva etapa. Estaremos atentos para conocer cualquier novedad sobre la nueva entrega.

¿Te gustaría ver cambios importantes en la secuela de Okami? ¿Crees que podrá igualar el impacto del juego original? Cuéntanos en los comentarios.

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