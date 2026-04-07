One Piece: a pesar de la caída en la audiencia, la tercera temporada ya tiene ventana de estreno y llegará muy pronto

La serie live-action de Netflix basada en el exitoso manga de Eiichiro Oda debutará en el servicio de streaming en 2027

Las adaptaciones live-action de anime siempre son objeto de críticas y debate, pero existen excepciones que lograron cautivar a la mayoría de la audiencia. Sorpresivamente, la serie de One Piece se las arregló para enamorar a los seguidores del material de origen y atraer a una nueva generación de fans. La buena noticia es que habrá que esperar poco para disfrutar los nuevos episodios.

Aunque aún no pasa un mes desde que Netflix le dio la bienvenida a la segunda temporada del show inspirado en la obra de Eiichiro Oda, ya tenemos un aproximado bastante claro de cuándo continuará la épica travesía de Monkey D. Luffy y su tripulación.

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Temporada 3 de One Piece debutará en 2027

Es justo decir que las series modernas tienen un gran problema en lo que se refiere a sus calendarios de estrenos. Debido a que muchas de estas producciones son muy ambiciosas, los fanáticos deben esperar meses e incluso años para ver el debut de nuevos capítulos.

La adaptación live-action de One Piece sufrió ese fenómeno, pues hubo una separación significativa de casi 3 años entre la primera y segunda temporada. Dado que el anime y manga ya tienen más de 1000 episodios, muchos espectadores concuerdan en que ese ritmo de lanzamiento es insostenible.

Parece que Netflix está al tanto de ello y por eso agilizó el proceso de producción. A través de un breve adelanto, la compañía reveló que el show protagonizado por Iñaki Godoy, Taz Skylar, Emily Rudd, Arata Mackenyu y Jacob Gibson regresará más pronto de lo que muchos esperaban.

One Piece regresará a Netflix en 2027 con el estreno de los nuevos episodios de la tercera temporada

En específico, el gigante de streaming confirmó que la temporada 3 de la serie de One Piece debutará en algún momento de 2027. Hablamos de un intervalo muy corto, posiblemente de solo un año o quizás 18 meses si se estrena en la segunda mitad del próximo año.

Debido a que la primera temporada del show debutó en 2023 y la segunda hizo lo propio a principios de 2026, muchos esperaban que el patrón se repitiera para la tercera tanda de episodios y hubiera una separación de alrededor de 3 años. La buena noticia es que los fans deberán esperar muy poco para seguir la historia de Monkey D. Luffy.

¡Nos vemos en 2027, sombreros de paja! 🏴‍☠️ La batalla de Alabasta se acerca. pic.twitter.com/HIGBfUeu8V — Netflix Latinoamérica ⁷ (@NetflixLAT) April 7, 2026

One Piece tiene un futuro prometedor, pese a la caída en el rating

El nuevo avance es muy escueto en lo que se refiere a detalles, pero confirma que la temporada 3 adaptará el arco de La Batalla de Alabasta. Los seguidores de la obra original sabrán muy bien que en esta parte de la historia veremos cómo Luffy y su amigo zarpan a esa región inspirada en Egipto para ayudar a la princesa Vivi a salvar su tierra.

El reparto de la segunda temporada de One Piece volverá para los nuevos episodios, y también se espera el regreso de nuevos amigos y enemigos: desde Tony Tony Chopper hasta el Sr. Crocodile. También habrá nuevas adiciones al cast como Xolo Maridueña, quien interpretará a uno de los personajes más queridos por los fans: Portgas D. Ace.

Reportes revelaron que la Temporada 2 vio una ligera disminución en los niveles de rating en comparación con la primera tanda de episodios, pero las estadísticas aún son muy positivas. Según los datos, los capítulos más recientes acumularon alrededor de 16.8 millones de visualizaciones en sólo 4 días.

La serie de One Piece aún es muy popular, a pesar de que la segunda temporada vio una caída en los niveles de audiencia

Es difícil saber si esas métricas se alinean con las expectativas de Netflix. En una entrevista anterior, el productor Marty Adelstein aseguró que tienen la esperanza de crear 12 temporadas, que sería lo necesario para adaptar por completo la historia del anime de Toei Animation.

Pero cuéntanos, ¿te emociona el regreso de la serie? Déjanos leerte en los comentarios.

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