Otra consola subió de precio y es $650 USD más cara: el sistema registró un aumento de 48% en su costo final

Los precios en la industria siguen en ascenso y el gaming ahora es un verdadero lujo. Las consolas, el hardware para PC, los juegos y los servicios son cada vez más costosos, lo que supone un duro golpe para nuestros bolsillos y nuestro tiempo de ocio. Las crisis económicas y el encarecimiento de la memoria han ocasionado verdaderos estragos en el sector y, ahora, los interesados en una consola en particular pagarán las consecuencias.

Para ser precisos, se trata de una PC portátil que formó parte de la oleada de hardware que debutó tras la popularidad de Nintendo Switch. El sistema debutó relativamente hace poco, pues llegó a las estanterías en octubre de 2025. Sin embargo, en cuestión de meses subió de precio drásticamente. El ajuste tomó a todos por sorpresa, pues de la noche a la mañana el hardware ahora es $650 USD más caro.

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PC portátil sube drásticamente de precio a meses de su estreno

Diversos expertos en tecnología concuerdan con que la crisis de memoria se extenderá hasta 2027 o más allá. Poco a poco, esta situación ha generado todo tipo de problemas para las principales compañías de la industria y los fabricantes de hardware. Para muestra, basta recordar el reciente aumento de precio en PS5 y lo que parece una inminente subida de costo de Switch 2.

Lenovo también pagará los platos rotos debido al encarecimiento de memoria, provocado por la alta demanda para centros de datos de inteligencia artificial. Lo que pasa es que Legion Go 2, su más reciente PC portátil, registró una inesperada y sorprendente subida de precio. De acuerdo con los reportes, una de las versiones del sistema es hasta 48% más caro respecto a su lanzamiento.

La crisis de memoria impacto al precio de la PC portátil de Lenovo

La versión mejorada del sistema llegó al mercado con un precio de $1100 USD para su modelo con AMD Ryzen Z2 y 16 GB de RAM, mientras que su versión con 32 GB de RAM se vendió por $1350 USD. Desde el inicio, el Legion Go 2 no fue un sistema precisamente económico, pero ahora es muchísimo más caro.

Diversos minoristas ahora ofrecen la versión con menos memoria por $1500 USD, así que hubo un aumento de $400 USD. El sistema con más memoria ahora se vende por $1999 USD, lo que implica una subida de $650 USD, es decir, que es 48% más caro respecto a su precio original.

Si bien la situación no ha afectado a otras PC portátiles, el panorama no es positivo. Diversos pronósticos sugieren que otros sistemas más populares que el de Lenovo también subirán de precio en los próximos meses.

¿Switch 2 será la próxima consola en subir de precio?

Tras los aumentos de precio en los sistemas de PlayStation, Xbox y el hardware para PC, todos tienen la mirada puesta en Switch 2. Nintendo se vio presionado primero por el tema de los aranceles de Donald Trump, pero ahora su preocupación principal también es el encarecimiento de memoria. La compañía se ha mostrado positiva ante la situación, pero diversos analistas creen que es cuestión de tiempo para que la consola híbrida también aumente de precio.

Expertos como Serkan Toto, de la consultora Kantan Games, señalan que probablemente Switch 2 sea una consola más cara para finales de este año. Debido al panorama lleno de incertidumbre, considera que difícilmente los fans de Nintendo podrán salvarse de la escalada constante de precios en la industria.

Otros analistas, como David Cole, coinciden en que Nintendo no podrá evitar un aumento de precio, por lo que tarde o temprano cederá tal como lo hicieron Sony y Microsoft. Por ahora, la compañía no ha confirmado ningún cambio en el costo de Switch 2, que se mantiene como una de las consolas más populares de la generación.

Expertos creen que Nintendo no podrá evitar aumentos de precio en su hardware

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