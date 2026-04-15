Overwatch llega a Nintendo Switch 2, pero jugadores reportan problemas técnicos y promesas incumplidas

Después de meses de expectativa y promesas interesantes, uno de los shooters más populares del mercado finalmente dio el salto a la nueva consola híbrida de Nintendo. Sin embargo, lo que parecía una buena noticia para los fans pronto se convirtió en una conversación con algunas dudas.

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El lanzamiento de Overwatch en Nintendo Switch 2 ya es una realidad, pero parece que los jugadores están notando algunas situaciones que los ha dejado inconformes.

Una versión que prometía más

Activision Blizzard lanzó oficialmente Overwatch para Nintendo Switch 2 el pasado 14 de abril, coincidiendo con la llegada de Reign of Talon – Season 2. Esta versión prometía mejoras visuales y un rendimiento más sólido, con un objetivo claro: correr a 60 fps tanto en modo portátil como en dock.

Sobre el papel, era justo lo que los jugadores esperaban de una actualización para una consola más potente. Además, el juego ya está disponible para descarga desde la eShop, lo que facilitó que miles de usuarios lo probaran desde el primer día. El problema llegó cuando parte de la comunidad empezó a compartir sus primeras impresiones.

Jugadores reportan fallas y rendimiento limitado

A pocas horas del estreno, comenzaron a aparecer comentarios que contradicen directamente lo prometido por la compañía. Varios usuarios aseguran que el juego está bloqueado a 30 fps, muy lejos del objetivo de 60 fps anunciado previamente.

Otros señalan que las mejoras visuales son casi inexistentes, describiendo la experiencia como prácticamente idéntica a la versión del primer Switch. Esto ha generado frustración, ya que muchos esperaban un salto técnico más evidente.

Las críticas no se detienen ahí. Algunos jugadores también mencionan la ausencia de opciones importantes como el soporte para control tipo mouse con los Joy-Con 2, y hasta advierten de un aumento notable en el input lag.

Uno de los comentarios más compartidos resume bien el sentir de la comunidad: aseguran que parece que se subió la versión equivocada del juego, ya que luce y se siente como el port anterior con cambios mínimos.

Reacciones divididas en la comunidad

A pesar de las críticas, no todo es negativo. Hay jugadores que agradecen tener Overwatch en una plataforma más moderna y valoran la posibilidad de jugarlo en formato híbrido con mayor estabilidad.

Sin embargo, el descontento general gira alrededor de las expectativas generadas antes del lanzamiento. La falta de comunicación previa y las diferencias entre lo prometido y lo entregado han sido clave en la reacción mixta.

Por ahora, Activision Blizzard no ha emitido un comunicado oficial para aclarar la situación o confirmar si habrá actualizaciones que solucionen estos problemas.

¿Ya probaste esta versión de Overwatch en Nintendo Switch 2? ¿Crees que merece otra oportunidad con futuras actualizaciones? Cuéntanos en los comentarios.

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