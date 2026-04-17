Overwatch mejora su rendimiento en Nintendo Switch 2 tras una actualización necesaria, pero aún tiene detalles por pulir

Activision Blizzard reaccionó rápido a las críticas, aunque la experiencia todavía no es perfecta.

La historia de Overwatch en Nintendo Switch 2 dio un giro interesante pocos días después de su lanzamiento. Tras una oleada de críticas por su rendimiento, la compañía decidió actuar rápido y lanzar una actualización que ya está dando de qué hablar.

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La pregunta ahora es clara: ¿realmente solucionaron el problema? Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Un parche que atiende la mayor queja

Luego del estreno del 14 de abril, la comunidad señaló con fuerza que el juego no cumplía su promesa de correr a 60 fps. Esta situación generó molestia inmediata, ya que era uno de los principales atractivos de esta nueva versión.

Ahora, Activision Blizzard liberó una update que mejora el framerate de Overwatch en Nintendo Switch 2, acercándolo mucho más a lo que se había prometido desde el inicio.

Los primeros reportes indican que el juego ya se siente más fluido, especialmente en comparación con la versión inicial. Esto ha sido suficiente para que algunos jugadores reconsideren su postura y le den otra oportunidad.

Aún hay caídas y detalles técnicos

A pesar de la mejora, la actualización no soluciona todo. Usuarios han reportado que todavía existen caídas de rendimiento en momentos de mucha acción, algo que puede afectar partidas intensas.

El modo portátil también sigue siendo tema de conversación. Algunos jugadores aseguran que la imagen luce algo irregular, lo que impacta la claridad visual durante el gameplay.

Estos detalles dejan claro que, aunque el avance es importante, la versión aún está lejos de ser la experiencia definitiva que muchos esperaban en la consola.

Un camino que todavía puede mejorar

La rápida respuesta de Activision Blizzard ha sido bien recibida por parte de la comunidad, ya que demuestra atención a las críticas. Sin embargo, también deja en evidencia que el juego necesitaba más trabajo antes de su lanzamiento.

Con más actualizaciones, existe la posibilidad de que Overwatch en Nintendo Switch 2 alcance el nivel que los jugadores esperaban desde el inicio. Por ahora, la conversación sigue abierta.

¿Ya notaste la mejora en el rendimiento tras la actualización? ¿Crees que todavía le falta mucho para cumplir lo prometido? Cuéntanos en los comentarios.

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