Parece que Final Fantasy VII Remake es todo un éxito en Nintendo Switch 2

El título de SquareEnix se posiciona como el más vendido en diversas tiendas

Final Fantasy VII Remake hace poco se lanzó en Xbox Series X/S y Nintendo Switch 2, y si bien aún no hay reportes de venta oficiales, la versión de Switch 2 parece ser todo un éxito de ventas. En varias tiendas está agotada la versión física del juego y en las tiendas en línea se encuentra en las listas de los más vendidos.

De acuerdo con el usuario de X, Aero, la versión física, o mejor dicho, la key-card de Final Fantasy VII Remake para Nintendo Switch 2 se agotó en tiendas como Best Buy, Target y GameStop. Además, en la eShop de Nintendo, el título de SquareEnix se encuentra en la lista de más vendidos.

• Sold out at Target

• Sold out at GameStop

• Sold out at Best Buy

• #1 Best Seller on Amazon

• Top of the eShop charts



Yeah Nintendo's massive RPG audience showed up for peak 🙏🏼



Knew this was gonna be a huge deal once it came to Switch 2 since its widest appeal is here 😌 pic.twitter.com/5zYS5L3Tep — Aero (@ActualAero) January 25, 2026

Además, el director del juego, Naoki Hamaguchi, respondió un tweet el cual informa las ventas sólidas que ha tenido el juego protagonizado por Cloud en la eShop de Nintendo. En dicho tweet, Hamaguchi solo escribió un emoji de fiesta a manera de celebrar el gran éxito que es Final Fantasy VII Remake en la Switch 2.

🎉 https://t.co/zKzZROszCh — 浜口直樹 /FFVII REMAKE now on Switch2 & Xbox🎉 (@nhamaguc) January 25, 2026

Un cambio de estrategia que le vino muy bien a Final Fantasy VII Remake

A pesar de que el Remake gozó de unas ventas sólidas tras su lanzamiento para PS5 en 2020, lamentablemente, no se puede decir lo mismo de Rebirth en 2024. Final Fantasy VII Rebirth tuvo buenas ventas, pero no las que SquareEnix esperaba tener. Limitarse a una plataforma, en este caso PS5, parece que no le benefició mucho.

Además, el entorno alrededor de Nintendo y la Switch 2 goza de un terreno sumamente fértil para los JRPG. Muchos juegos de este género, desde indie hasta superproducciones AAA, son del agrado en general de los usuarios de Nintendo. No sacar un JRPG de una saga tan legendaria como Final Fantasy es como dispararse en el pie.

Debido a que las ventas de Rebirth no cumplieron las expectativas, SquareEnix decidió cesar sus planes de exclusividad con PlayStation y llevar sus juegos a otras plataformas. Final Fantasy XVI ya se encuentra en Xbox Series X/S, y no dudamos que pronto llegue a Nintendo Switch 2.

Posiblemente llegue Final Fantasy VII Rebirth a Nintendo Switch 2 también

Recientemente llegó el Remake de FF VII tanto a Switch 2 como Xbox y ahora solo que preguntarse cuándo llegará Rebirth a ambas plataformas. Lo más seguro es que el título que culmine la trilogía de la reimaginación de FF VII, llegue a todas las plataformas disponibles en su lanzamiento, sin exclusividades de por medio.

Recuerda que ya está disponible Final Fantasy VII Remake en Nintendo Switch 2 y Xbox Series X/S.

¿Qué opinas? ¿Te agrada que Final Fantasy llegue a más plataformas? ¿Ya te compraste la versión de Switch 2 del Remake de FF VII? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!

