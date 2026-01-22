Pedir pizza a domicilio con el Nintendo Wii es una realidad, y este youtuber demuestra cómo funciona el peculiar servicio de comida

El creador de contenido utilizó una versión no oficial del extinto Demae Channel (Food Channel) en la consola de Nintendo

El Nintendo Wii es una de las consolas más influyentes de la historia. Además de resaltar por sus famosos controles de movimiento, fue el hogar de algunos de los títulos más celebrados de su generación: desde Super Smash Bros. Brawl hasta Zelda: Skyward Sword. Y claro, la plataforma también incluía una buena serie de características adicionales.

Los jugadores recordarán muy bien que el dispositivo de la compañía japonesa solía organizar sus funciones a través del sistema de Canales, que básicamente eran aplicaciones que permitían a los jugadores acceder a diversos contenidos. Y por increíble que parezca, había una forma de solicitar entregas a domicilio.

El extinto canal de comida rápida del Wii

La plataforma tenía una app exclusiva de Japón que permitía ordenar comida rápida. Casi 20 años después, la comunidad recuperó esa herramienta extinta y la trajo a la modernidad, por lo que ya es posible comprar una pizza de una popular cadena de restaurantes.

En tierras niponas, los usuarios podrían instalar el Demae Channel en su Nintendo Wii. Esta aplicación, cuyo nombre hace referencia al servicio de entrega a domicilio Damae-Can, estuvo disponible durante todo el ciclo de vida de la consola, pero finalmente se desactivó en 2017.

La función jamás llegó a otros territorios… hasta ahora. Aunque el servicio dejó de operar hace casi 10 años, la comunidad lo trajo de vuelta a nuestros días con el WiiLink, un proyecto no oficial que busca restaurar gran parte de las características en línea de la antigua plataforma de la compañía japonesa.

Los modders recuperaron el extinto Food Channel, un canal del Nintendo Wii que permite pedir comida a domicilio

Se desconoce cuántas características del canal original se recrearon en esta versión conocida ahora como Food Channel. Lo que sí está claro es que esta herramienta personalizada del Nintendo Wii es totalmente funcional y se puede utilizar para pedir comida de Domino’s Pizza a domicilio.

Es posible pedir pizza con el Nintendo Wii

A través de un video para YouTube, el creador de contenido Retro Game Attic mostró cómo funciona la versión no oficial del Food Channel. El servicio sólo está disponible en Estados Unidos y Canadá por ahora, y únicamente se puede utilizar para solicitar una pizza de la cadena de restaurantes.

A pesar de su diseño añejo inspirado en las aplicaciones originales del Nintendo Wii, esta herramienta es totalmente funcional, aunque el hardware limitado provoca largos tiempos de espera.

La aplicación del Nintendo Wii muestra el menú actualizado de Domino’s Pizza

Quizás lo más sorprendente es que el Food Channel se integra con la API de pedidos en línea de Domino’s Pizza, así que se muestra información actualizada sobre los precios, el menú e incluso los horarios festivos. Al concretar el pedido, es posible pagar por él con dinero en efectivo al recibir la comida a domicilio.

Debido a que es una aplicación externa, el canal no incluye opciones de pago compatibles con tarjetas de crédito o débito; sin embargo, sí es necesario agregar una dirección para recibir la pizza.

Por supuesto, estamos ante una de las opciones menos cómodas para solicitar una pizza en pleno 2026; sin embargo, esta función demostraba el potencial de los servicios en línea hace casi 20 años, lo que es más palpable en la actualidad gracias a las consolas contemporáneos de Microsoft, Nintendo y Sony.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este peculiar servicio? ¿Te gustaría que las consolas modernas incluyeran una aplicación para solicitar comida a domicilio? Déjanos leerte en los comentarios.

