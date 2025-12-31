Persona celebrará su aniversario 30 en 2026 y ATLUS ya prepara anuncios para enero

La icónica serie JRPG entra a una nueva década de historia y ATLUS promete sorpresas muy pronto para sus seguidores.

La saga Persona se ha convertido en una de las franquicias más influyentes del RPG japonés moderno. Su impacto va más allá de los videojuegos, tocando música, anime y cultura pop. Ahora, ATLUS confirmó que el aniversario 30 de la serie se celebrará en 2026, con planes que arrancarán muy pronto.

A través de un breve recordatorio, ATLUS señaló que Persona cumplirá 30 años desde el lanzamiento del primer Shin Megami Tensei en 1996. Como era de esperarse, la compañía ya prepara una serie de anuncios especiales para conmemorar esta fecha tan importante para la franquicia.

El primer anuncio oficial llegará el próximo 8 de enero. ATLUS adelantó que se tratará de una actualización relacionada con el aniversario, aunque evitó entrar en detalles concretos. Esta estrategia recuerda a celebraciones pasadas, donde los anuncios iniciales funcionaron como antesala para proyectos más ambiciosos.

ATLUS calienta motores rumbo al aniversario 30 de Persona

Por ahora, ATLUS no ha confirmado si el anuncio del 8 de enero estará enfocado en nuevos videojuegos. Existe la posibilidad de que se trate de un concierto conmemorativo, mercancía especial o colaboraciones multimedia, algo común en aniversarios anteriores de la serie.

Sin embargo, la expectativa entre los fans es alta. Persona vive uno de sus mejores momentos comerciales y creativos, impulsado por el éxito continuo de Persona 5 y sus múltiples spin-offs. Esto abre la puerta a anuncios de mayor peso durante el año.

También resulta inevitable pensar en posibles remakes o remasterizaciones. Persona 3 Reload demostró el interés del público por revisitar entregas clásicas con estándares modernos. El aniversario 30 podría ser el escenario ideal para repetir esa fórmula con otros títulos.

¿Qué es Persona y por qué su aniversario importa tanto?

Persona es una serie de RPG desarrollada por ATLUS que combina exploración de mazmorras, combate por turnos y simulación social. Su propuesta se centra en jóvenes que enfrentan amenazas sobrenaturales mientras lidian con conflictos personales y emocionales.

A lo largo de los años, la franquicia se distinguió por su estilo artístico, bandas sonoras memorables y narrativas maduras. Estos elementos le permitieron expandirse a anime, conciertos en vivo y colaboraciones con otras marcas.

Celebrar 30 años coloca a Persona en una posición histórica dentro de la industria japonesa. Pocas series logran mantenerse relevantes durante tanto tiempo, adaptándose a nuevas generaciones de jugadores.

Por ahora, sólo queda esperar al 8 de enero para conocer el primer anuncio oficial. ATLUS promete que el aniversario 30 será especial y todo indica que esto apenas es el comienzo.

¿Qué te gustaría ver anunciado para el aniversario 30 de Persona? ¿Esperas un nuevo juego o prefieres remakes de entregas clásicas? Cuéntanos en los comentarios.

