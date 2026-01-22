Pese a ser “fiel” al videojuego, Return to Silent Hill se estrena con pésimas calificaciones y ya es una de las peores adaptaciones de videojuegos

La franquicia de horror de Konami sigue sin un digno representante en otros medios fuera del gaming

En años recientes tuvo lugar la primera era dorada de las adaptaciones de videojuegos a cine y TV. Una nueva generación de creativos que sí vivió el gaming, son fans o cuando menos saben de lo que trata, destacó con películas y producciones televisivas que sorprendieron a todos. Claro que esto no significa que todo es perfecto y los fiascos siguen. Tal es el caso de la nueva película de Silent Hill pues su estreno quedó marcado por muy malas calificaciones.

Parece que nunca habrá una buena película de Silent Hill

Tunden a Return to Silent Hill y ya es una de las peores películas de videojuegos

Hoy se estrenó Return to Silent Hill en distintos cines alrededor del mundo y el hype que pudo haber en la previa a su debut se ahogó con las primeras críticas.

Algunos de los principales sitios que recopilan reseñas muestran calificaciones pobres. 30 de 100 en IMDb, 26 de 100 en Metacritic, lo cual anticipa que es una de las peores adaptaciones de videojuegos al cine.

El filme dirigido por Christophe Gans y producido por Davis Films se inspiró en Silent Hill 2. La misión no era sencilla pues se trata del mejor juego de la franquicia y uno de los mejores en la historia de los videojuegos. Su historia se considera entre las mejores por la carga emotiva de la pesadilla que vive James Sunderland tras la muerte de su esposa y una misteriosa carta que lo lleva al pueblo maldito.

Lamentablemente, las primeras críticas señalan que en lo general Return to Silent Hill no entretiene, ni da miedo. Otros critican la calidad del trabajo en materia de CGI. Algunos son más incisivos y consideran que se trata de un filme mediocre que no está a la altura de la obra que lo inspiró.

Por si no fuera suficiente, esta producción es el tercer intento fallido por llevar la historia de la franquicia de horror de Konami al cine:

Silent Hill (2006) — 3.1

Silent Hill: Revelation (2012) — 1.6

Return to Silent Hill (2026) — 2.6

¿Cuáles son las peores películas de gaming?

Para que hoy tengamos producciones decentes, y en otros casos increíbles, tuvimos que vivir por décadas con películas de videojuegos que se movían entre lo mediocre y lo terrible.

La historia de las malas adaptaciones de videojuegos cuenta con este Top 10, lo peor de lo peor, aunque hay quien podría someterlo a debate de tantas que son:

House of the Dead (2003) — 2.1

Alone in the Dark (2005) — 2.4

BloodRayne (2005) — 2.9

Far Cry (2008) — 3.1

Mortal Kombat: Annihilation (1997) — 3.6

Double Dragon (1994) — 3.9

Street Fighter (1994) — 4.0

Super Mario Bros. (1993) — 4.1

Postal (2007) — 4.2

Doom (2005) — 5.2

