PETA critica a Umamusume por mostrar carreras de caballos “deshonestas”; fans enfurecen y defienden el juego

La organización alzó la voz en contra del entretenimiento ecuestre, pero recibió fuertes críticas

PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) es una organización muy conocida por alzar la voz a favor de los derechos de los animales, pero por las formas usualmente es blanco de críticas, especialmente cuando emplea franquicias de videojuegos y el más reciente caso es Umamusume.

Esta semana, PETA a través de su cuenta de Twitter (X) compartió un mensaje más a favor de los animales, precisamente en contra de las carreras de caballos, para lo cual se apoyó de la franquicia multimedia más revelante de la actualidad en este ámbito: Umamusume.

PETA usó Umamusume en contra de las carreras de caballos

En la publicación, PETA señaló la saga de Umamusume por representar carreras de caballos de manera “deshonesta“, dejando claro que este tipo de entretenimiento ecuestre en la vida real no es nada bonito.

De acuerdo con PETA, si el juego fuera fiel a lo que ocurre en la realidad, las yeguas del juego no tendrían su “arco de resurgimiento“, pues explica que basta con un evento fallido para poner fin a su vida profesional activa o hasta su vida.

PETA no paró ahí, sino que lo ejemplificó con Silence Suzuka, una yegua inspirada en el caballo de carreras de la vida real homónimo que apenas vivió 4 años y tuvo una vida profesional mucho más corta tras sufrir un accidente en una carrera que le ocasionó una herida que no se pudo solucionar y tuvo una muerte eutanásica.

Esta clase de publicaciones de PETA siempre abren la conversación y genera millones de interacciones, y la de Umamusume no fue la excepción; de hecho, fue sumamente polémica y consiguió 16.4 millones de visualizaciones en Twitter (X).

Esta imagen de PETA hizo enfurecer a fans de Umamusume (imagen: PETA)

Fans defendieron Umamusume y criticaron a PETA

Claramente el punto de PETA es concientizar, pero lo que incomoda a los internautas es que usualmente se vale de franquicias de la cultura popular como Umamusume para llamar la atención y dejarlas mal paradas.

Desde luego, la respuesta fue mayormente negativa y hubo profusas imágenes con groserías, como una de Silence Suzuka en la que se ve haciendo una señal obscena con su mano.

“Nuestro objetivo es recordarle a la gente que hay caballos reales en los hipódromos de todas partes que han sufrido una lesión fatal y que la carrera terminó para siempre”, explicó PETA en una respuesta a una crítica de un fan. “Hablar por ellos no es ‘engañoso‘; es esencial. Si realmente te preocupas por su bienestar, puedes marcar una diferencia real emprendiendo acción”.

“Umamusume hace más por el bien de los caballos en los que se inspira que engañar y servir a propios intereses como lo hace esta publicación”, expresó otro fan. “Haz algo mejor o guarda silencio”.

Otras respuestas señalan como los refugios de PETA llevan a cabo muchos procedimientos eutanásicos para perros, gatos y más animales.

“Las directrices de Cygames prohíben estrictamente las representaciones violentas o grotescas de los personajes de Umamusume para respetar a los caballos reales. El uso de la propiedad intelectual para promoción política o beneficio comercial es una violación directa de sus Directrices de trabajo derivado”, se lee en el contexto que añadieron los fans a la publicación de PETA.

Cygames no se pronunció al respecto.

Umamusume y sus fans ha hecho algo positivo por los caballos en la vida real

Umamusume: Pretty Derby ha resultado un tremendo éxito en Occidente poco después de que por fin salió de Japón

Si bien es claro que la representación de las carreras de caballos se hace de manera fantasiosa en el juego, el cariño hacia la franquicia y sus personajes ha trascendido a la realidad; de hecho, Umamusume ha generado interés en los caballos y yeguas de carreras a tal grado que la base de fans de la franquicia de Cygames se ha unido para hacer obras benéficas para los caballos pese a estar miles de kilómetros de distancia de ellos y sin siquiera conocerlos.

Ejemplos hay múltiples, como el de Haru Urara, que llamó la atención porque los fans se unieron para comprarle pasto a la yegua y apoyar a la granja en la que se encontraba. Además, cuando el querido animal lamentablemente murió los fans compartieron geniales muestras de cariño en línea.

Umamusume: Pretty Derby está disponible en móviles y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

