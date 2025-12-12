Phantom Blade Zero confirma su fecha de lanzamiento tras un espectacular trailer en The Game Awards 2025

La ceremonia de The Game Awards 2025 no sólo estuvo llena de sorpresas y grandes estrenos, sino que también marcó un momento clave para uno de los títulos más esperados por los fans del género de acción y rol: Phantom Blade Zero. Durante el evento, el estudio S-Game anunció oficialmente que el juego llegará el 9 de septiembre de 2026 a nivel mundial, poniendo fin a meses de especulación y teasers que habían mantenido a la comunidad alerta.

Además de revelar la fecha, la presentación en The Game Awards incluyó un nuevo trailer que sumergió a los espectadores en el mundo kungfupunk del juego, un término que fusiona las raíces del wuxia tradicional con elementos visuales y mecánicos inspirados en el steampunk y el cyberpunk, marcado por conspiraciones, tramas profundas y una estética de artes marciales cinematográficas.

Un universo de artes marciales y tecnología

Phantom Blade Zero propone un universo único donde el kung fu tradicional chino se mezcla con tecnología y estética futurista, una mezcla que el propio estudio describe como kungfupunk. En este contexto, el combate cobra un papel protagonista con técnicas inspiradas en movimientos de artes marciales auténticas, capturadas con tecnología avanzada de motion capture.

El juego coloca a los jugadores en la piel de Soul, un asesino resucitado que se embarca en una intensa misión de venganza en un universo lleno de secretos y retos mortales. La narrativa mezcla elementos de tradición, honor y traición mientras avanzas a través de entornos misteriosos y enemigos cada vez más letales.

Combate fluido y progresión profunda

Una de las grandes promesas de Phantom Blade Zero es su sistema de combate, que combina fluidez, potencia y variedad. El juego contará con más de 30 armas únicas y más de 20 “Phantom Edges”, herramientas secundarias que amplían las posibilidades ofensivas.

El sistema de progresión del juego incluye loadouts personalizables que permiten seleccionar armas principales, accesorios y utilidades para adaptarse a distintos estilos de juego.

Con la fecha finalmente confirmada para el 9 de septiembre, los aficionados ahora pueden comenzar la cuenta regresiva para uno de los títulos más ambiciosos. Las expectativas son altas: entre la mezcla de estilos cinematográficos, el diseño rico en armas y la promesa de una narrativa envolvente.

