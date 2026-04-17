Phasmophobia tendrá una colaboración con Alan Wake II y promete pesadillas intensas

El juego cooperativo de fantasmas se prepara para una colaboración que mezcla dos mundos oscuros y retorcidos

El terror siempre encuentra nuevas formas de sorprender, y esta vez lo hará con una colaboración que parece salida de una pesadilla. Nadie esperaba ver estos universos juntos, pero ahora es una realidad que promete momentos bastante intensos.

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Phasmophobia recibirá un evento por tiempo limitado llamado “Phasmophobia by Alan Wake”, el cual introducirá elementos del mundo de Alan Wake II. Esta experiencia especial comenzará el 12 de mayo, y ya está generando mucha expectativa entre los fans del terror.

Un crossover que lleva el horror a otro nivel

De acuerdo con Kinetic Games, este evento traerá una nueva presencia que invadirá las ubicaciones conocidas del juego. Los jugadores notarán cambios en las sombras y en la forma en que se desarrollan las investigaciones paranormales.

Esto significa que la experiencia clásica de cazar fantasmas cambiará por completo. Habrá situaciones inesperadas que pondrán a prueba incluso a los jugadores más experimentados.

Desde Remedy Entertainment, el creativo Sam Lake comentó que fue una gran oportunidad unir ambos universos. Explicó que escribir esta colaboración fue emocionante y que ambos mundos encajan de forma natural.

Un evento hecho para fans del terror psicológico

Por su parte, el CEO de Kinetic Games, Daniel Knight, destacó que trabajar con Remedy abrió la puerta a ideas bastante inquietantes. También aseguró que el equipo artístico ha recreado la atmósfera de Alan Wake II dentro de Phasmophobia.

Esto incluye escenarios inspirados en locaciones icónicas del juego de Remedy, lo que hará que la experiencia sea aún más inmersiva. La mezcla entre investigación paranormal y narrativa psicológica promete algo diferente a lo habitual.

Actualmente, Phasmophobia sigue en acceso anticipado en PlayStation 5, Xbox Series y PC, vía Steam. También está confirmado para llegar a Nintendo Switch 2 en el futuro. Además, el título ya superó los 5 millones de copias en consolas y 28 millones en total.

Este nuevo evento podría ser justo lo que necesitaba el juego para renovar su propuesta y atraer a más jugadores.

¿Te animarás a investigar estos nuevos casos paranormales con este crossover? ¿Crees que el universo de Alan Wake encaja con Phasmophobia? Cuéntanos en los comentarios.

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