Pikmin 3 Deluxe aparece clasificado para Nintendo Switch 2 en Europa y enciende expectativas

La reciente evaluación europea sugiere planes de Nintendo para llevar la aventura estratégica de Olimar a su consola más reciente.

La conversación alrededor del catálogo de Nintendo Switch 2 sigue creciendo con pistas que aparecen fuera de los anuncios oficiales. Esta vez, una señal europea volvió a mover a la comunidad. Un clásico moderno de la saga Pikmin reapareció en los registros, despertando preguntas sobre su futuro inmediato.

La Pan European Game Information, organismo encargado de clasificar videojuegos en Europa, registró Pikmin 3 Deluxe para Nintendo Switch 2. El movimiento sugiere que una edición específica para la nueva consola podría estar en camino, aunque Nintendo todavía guarda silencio.

El detalle resulta llamativo porque la compañía actualizó recientemente Pikmin 4 con contenido adicional, por lo que el nuevo registro alimenta expectativas importantes para la tercera entrega.

Un registro que dice más de lo que parece

Las clasificaciones de PEGI suelen anticipar anuncios oficiales, especialmente cuando aparecen asociadas a hardware específico. En este caso, el nombre de Nintendo Switch 2 apunta a una versión optimizada o relanzada.

Cabe recordar que Nintendo ha utilizado este tipo de ediciones para extender la vida de juegos clave. Mejoras de resolución, rendimiento estable y tiempos de carga reducidos suelen formar parte del paquete. Pikmin 3 Deluxe podría seguir ese camino.

¿Qué es Pikmin 3 Deluxe?

Pikmin 3 Deluxe es una aventura de estrategia en tiempo real protagonizada por Olimar y nuevos exploradores espaciales. El jugador dirige a pequeñas criaturas llamadas Pikmin, cada una con habilidades únicas. El objetivo combina exploración, resolución de acertijos y gestión eficiente del tiempo.

La versión Deluxe incluye todo el contenido original de Wii U y mejoras de calidad de vida vistas en Switch. El título ofrece cooperativo local, misiones adicionales y ajustes de balance. Su propuesta mezcla accesibilidad con profundidad táctica, ideal para sesiones cortas o planeación cuidadosa.

Lo que podría ofrecer en Nintendo Switch 2

Una edición para Nintendo Switch 2 podría potenciar la experiencia visual con mayor nitidez. También se esperan mejoras en estabilidad y respuesta de controles. El soporte para la nueva arquitectura abriría la puerta a una presentación más fluida.

Nintendo aún no confirma planes concretos, pero el registro europeo deja poco espacio a la coincidencia. Pikmin mantiene una base fiel y cada relanzamiento suma nuevos jugadores. Una edición optimizada encajaría con esa estrategia.

