Pikmin 4 recibe una actualización importante con mejoras clave de calidad de vida

El nuevo parche ajusta comandos, comportamiento de criaturas y opciones muy pedidas por la comunidad.

Pikmin 4 sigue refinando su experiencia con una nueva actualización para la familia de consolas Nintendo Switch. Nintendo lanzó el parche 1.1.1 enfocado en corregir errores y mejorar la comodidad del jugador, especialmente en aspectos que la comunidad había señalado desde hace tiempo.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Aunque esta versión no introduce contenido adicional, sí incluye cambios relevantes que hacen más fluida la exploración, el control del escuadrón y la interacción con criaturas. Uno de los ajustes más celebrados es la posibilidad de desactivar de forma efectiva el bloqueo automático de objetivos, una función que había generado opiniones divididas desde el lanzamiento.

Ajustes importantes para Oatchi

Uno de los cambios más prácticos está relacionado con Oatchi (Ochin). Ahora es posible darle la orden “Ponerte a trabajar” de inmediato al seguir presionando el botón A tras lanzar a todos los Pikmin disponibles. Esto agiliza tareas repetitivas y reduce interrupciones innecesarias, aunque la orden seguirá pausándose si no hay Pikmin suficientes o si la acción no es posible.

Además, al iniciar una nueva partida usando la función Roll Over, Oatchi ahora conserva todas las habilidades aprendidas previamente. Esto permite una progresión más coherente para quienes deciden volver a empezar la aventura. Eso sí, esta opción no está disponible en la versión demo.

Cambios en criaturas y niveles de actividad

La actualización también ajusta el comportamiento de varias criaturas según el nivel de actividad seleccionado. En modo “Relajado”, enemigos como Moss, Waterwraith y los Dweevils con bombas ya no atacarán primero, a menos que el jugador inicie el combate. También se redujo la probabilidad de que inhalen o atrapen Pikmin con la lengua.

En el modo “Feroz”, se corrigieron errores importantes, como enemigos que se quedaban congelados tras recibir varias bombas o criaturas que no podían atacar correctamente a los Pikmin. Estos ajustes hacen que la dificultad sea más consistente y predecible.

Mejoras para Decor Pikmin y control automático

Los Decor Pikmin recibieron varios arreglos. Ahora es más sencillo fotografiarlos, no se ven afectados por ataques de succión y se corrigieron retrasos al sincronizar datos con Pikmin Bloom. Aun así, el demo sigue sin permitir el envío de esta información.

Finalmente, el parche añade una opción clara para evitar que el cursor se bloquee al presionar repetidamente el botón A cuando el bloqueo automático está desactivado. Esta configuración se puede cambiar desde el menú de pausa y viene desactivada por defecto.

¿Qué te parecen estos ajustes? ¿El bloqueo automático era un problema para ti? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente