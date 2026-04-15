PlayStation 5 ve un aumento masivo en las ventas y alcanza su máximo de 2026: jugadores compraron la consola para evitar los aumentos de precio

El PS5 ya es más caro, y parece que decenas de fanáticos se apresuraron a adquirir la plataforma de Sony antes de que fuese menos accesible

Aunque cuesta creerlo, el PlayStation 5 ya tiene más de 5 años en el mercado. En cualquier otra época, su precio habría bajado y hoy sería más accesible. Lamentablemente, el panorama actual es muy distinto y el costo aumentó en lugar de disminuir. Esto obligó a muchos jugadores a adelantar su compra.

De acuerdo con informes recientes, la consola de Sony vio un aumento masivo en sus ventas y alcanzó su máximo histórico de 2026 en Estados Unidos. Si bien parece una buena noticia, en realidad es un reflejo de la crisis que se vive en el sector que afecta a los fabricantes de hardware y las grandes corporaciones tecnológicas.

Video relacionado: PlayStation y la mayor estafa del gaming

Las ventas de PS5 aumentaron antes de la subida de precio

En marzo, Sony anunció aumentos generalizados de precio que afectaron a todos los modelos del PS5. Así es: adquirir la plataforma de actual generación de la compañía japonesa es más caro que nunca, lo que claramente supone un desafío para los jugadores con poco poder adquisitivo.

Ahora, el PlayStation 5 se vende por $649.99 USD, mientras que la versión Pro tiene un precio exorbitante de $899.99 USD. Para contextualizar, la consola costaba $500 USD en 2020, por lo que hablamos de aumentos significativos que se sumaron a los que llegaron en 2025 a raíz de la escasez de componentes, los aranceles y otros factores externos.

Parece que muchos jugadores se movilizaron para evitar estos incrementos. En su cuenta personal de Bluesky, el prestigioso y confiable analista Mat Piscatella de Circana reveló que las ventas del PS5, tanto en unidades como en dólares, se dispararon en Estados Unidos y alcanzaron máximos de 2026 durante la semana que finalizó el 4 de abril.

Mat Piscatella no compartió un desglose de las ventas según el modelo del PS5

Además, el experto reveló que el gasto en consolas de videojuegos en aquel país vio un aumento de casi el doble en comparación con el mismo periodo del año anterior.

No es un fenómeno aleatorio ni sorprendente, pues este incremento de ventas coincide con la fecha en la que entró en vigor los aumentos que afectaron a todos los PlayStation 5 en Estados Unidos y más regiones. Recordemos que la consola de Sony subió de precio el pasado 2 de abril.

Actualmente, se desconoce si la plataforma también experimentó un repunte de popularidad en otros territorios durante el periodo previo a la subida de precio.

PlayStation 5 ya vendió millones de unidades en todo el mundo

La crisis de hardware potenciada por los aranceles estadounidenses, la burbuja de la IA y los conflictos globales impone mucha presión sobre el sector tecnológico y pone en duda el lanzamiento de la próxima generación de Microsoft y Sony, pero el PS5 mantiene el buen ritmo de ventas.

A principios de este año, la compañía japonesa reveló que el PlayStation 5 ya vendió 92.2 millones de unidades en todo el mundo. Ese número incluye los 8 millones de ejemplares que se entregaron al público durante el trimestre que concluyó el 31 de diciembre de 2025. Es probable que obtengamos cifras actualizadas en el próximo reporte financiero.

Aunque la consola se acerca a los 100 millones, vale la pena señalar que hubo una disminución importante de 1.5 millones de unidades vendidas respecto al mismo periodo del año fiscal anterior.

PlayStation 5 intenta ser un éxito en tiempo de crisis

Matt Piscatella remarca que los videojuegos son cada vez más un hobby para gente con altos ingresos, lo que obliga a los jugadores con presupuestos ajustados buscar alternativas más económicas y accesibles en el mercado de dispositivos móviles y los juegos free-to-play.

Pero cuéntanos, ¿fuiste una de las personas que corrió para comprar la consola antes de que entrara en vigor la subida de precio? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más noticias relacionadas con PlayStation 5 si visitas esta página.

Video relacionado: PlayStation está manipulando los precios

Fuente