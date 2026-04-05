PlayStation 6 y Xbox Project Helix podrían ser tan caros que pondrían en riesgo el mercado de consolas, advierten analistas

Los jugadores recurrirían al juego en la nube en caso de que las plataformas next-gen de Sony y Microsoft tengan precios muy elevados

La industria de los videojuegos vive momentos complicados, especialmente en el terreno de la fabricación de hardware. Debido a múltiples factores macroeconómicos, las consolas de actual generación son más costosas que nunca y se prevé que los próximos PlayStation 6 y Xbox Project Helix sigan los mismos pasos.

Aunque ni Sony ni Microsoft se han pronunciado sobre los precios de sus plataformas next-gen, los analistas son poco optimistas a la luz de los acontecimientos recientes y ya prevén que los próximos dispositivos serán tan caros que pondrían en jaque al mercado de consolas.

En este contexto de incertidumbre, los expertos predicen que los jugadores buscarían alternativas como el juego en la nube para continuar con este hobby cada vez menos asequible.

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Precios elevados del PS6 y Xbox Project Helix afectarían la adopción

A principios de abril, todos los modelos del PlayStation 5 subieron de precio en Estados Unidos y otros territorios. De acuerdo con estudiosos de la industria de los videojuegos, se cree que es sólo cuestión de tiempo para que el Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 también se vuelvan más caros.

Debido a que las consolas de actual generación son más costosas ahora que hace un par de años, muchos jugadores se preguntan qué pueden esperar de las plataformas next-gen que debutarán próximamente. Los analistas temen lo peor, y hay quienes creen que el mínimo para adquirir el PlayStation 6 y Xbox Project Helix serán $1000 USD.

Por mucho tiempo, las consolas de sobremesa fueron la opción más atractiva para el jugador promedio porque brindaban un punto intermedio entre asequibilidad y rendimiento, sobre todo en comparación con las PC de gama alta. Ese beneficio podría desaparecer con los precios cada vez más elevados.

El precio del PlayStation 6 será tan elevado que pocos jugadores podrán comprar la consola next-gen

En el más reciente episodio del podcast Pachter Factor, el reconocido analista Michael Pachter habló directamente de la posibilidad de que el mercado de consolas sufra los efectos de la crisis actual. En el programa advirtió que los costos de los componentes aún provocarán subidas de precio.

El analista también prevé que el PlayStation 6 tendrá un precio de lanzamiento de $1000 USD, y que ese costo probablemente impactará negativamente en la tasa de adopción.

“$1000 USD por la PS6. Sí, y por eso vamos a comprar menos [consolas]. Sin duda. Así que los precios más altos van a hundir el mercado. Estoy de acuerdo”, comentó el analista Michael Pachter en su podcast.

Jugadores buscarían alternativas ante los costos menos accesible de las consolas

El experto señala que los precios elevados de las consolas de próxima generación tienen el potencial de cambiar la forma en que la gente aborda este pasatiempo, lo que a su vez podría causar una baja tasa de adopción. En palabras más simples, menos personas podrán comprar el PlayStation 6 y Xbox Project Helix debidos a los costos prohibitivos.

Con esta posibilidad sobre la mesa, Michael Pachter teoriza que los jugadores invertirían en el juego en la nube en lugar de comprar un hardware “tradicional”. Mat Piscatella, analista de Circana, comparte esa opinión y señala que el valor de las próximas plataformas de Sony y Microsoft podrían derivar en un cambio de paradigma.

“Actualmente no vemos a mucha gente suscribiéndose para jugar en la nube. Eso podría cambiar si las consolas suben a $1500 USD debido a la escasez de componentes”, comentó el director ejecutivo de Circana. Eso sí, el experto señala que el juego vía streaming en Estados Unidos aún no es tan popular como en otras partes del mundo.

PS6 y Xbox Project Helix, las plataformas next-gen de Sony y Microsoft, serán tan caras que los jugadores recurrirían al juego en la nube como alternativa

Pero dinos, ¿cuánto es lo máximo que estás dispuesto a pagar por una consola? Déjanos leerte en los comentarios.

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