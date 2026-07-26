Un video que presume ser la cinemática de introducción de un juego cancelado apareció en redes sociales y algunos fans aseguran que pertenece a Kingdom Hearts Missing-Link.

El video de 4 minutos sorprende por su calidad y duración, características que podrían validar la autenticidad del metraje. Cabe mencionar que dicho juego fue cancelado por Square Enix en 2025 y, por el momento, no hay planes de revivir el proyecto.

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El origen del video ha generado debate entre los fans de Kingdom Hearts

En la cinemática podemos ver a varios elegidos de la Keyblade que exploran lo que parece ser otro planeta. En el lugar son atacados por un heartless de grandes proporciones. Después de una dura batalla llena de hechizos, los portadores de la poderosa espada logran disipar la oscuridad que invadía la zona para descubrir que se encuentran en Quadratum.

Esto conecta directamente a Kingdom Hearts Missing-Link con Kingdom Hearts IV, ya que se ubican en el mismo espacio dimensional. A pesar de que la duración del video ha sido de los puntos más fuertes para creer que fue creado por Square-Enix, algunos jugadores de la beta del juego para móviles aseguran que es completamente diferente a lo que jugaron.

Usuarios de Reddit aseguran que el concepto original estaba encaminado al steampunk, pero los diseños del video son completamente diferentes. Otros usuarios sugirieron que el video podría estar generado con inteligencia artificial, pero debido a que el diseño de personajes y detalles en el video son muy cercanos al trabajo de Square-Enix, esta suposición ha quedado descartada.

Aunque en estos foros se ha retirado todo el material relacionado con Missing-Link para respetar las políticas de Square-Enix, la filtración del video completo podría ser una prueba contundente de que la cinemática es real.

THE ENTIRE KINGDOM HEARTS MISSINK LINK INTRO HAS LEAKED OH MY GOOOOOOOOD pic.twitter.com/2zvF4dCC8P — kij 🗝️ (@kijuler) July 20, 2026

¿Será que este material abrirá la puerta a otros proyectos o podría ser parte de Kingdom Hearts IV? ¿Qué opinas? No olvides dejarnos tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios.

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