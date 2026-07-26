Pokémon TCG está en un punto insostenible. Pese a los miles de millones de cartas que The Pokémon Company produce al año, no se da abasto. Y muchos fans creen que uno de los culpables es el creador de contenido Logan Paul, que hizo que personas ajenas al juego de cartas voltearan a verlo como una oportunidad de inversión. Su nuevo proyecto es conseguir una carta que nadie ha tenido jamás y en su búsqueda ha indignado a coleccionistas.

Así es, estamos hablando de Paul, el mismo que hizo todo lo posible para comprar el Pikachu Illustrator PSA 10 ($5.275 MDD), único en el mundo, para años más tarde venderlo en una cifra récord ($16.492 MDD). Aunque podrá tener algo de gusto por Pokémon, es evidente que el creador de contenido ve en esta franquicia más bien una oportunidad de inversión y no ha dudado en capitalizarlo.

Después de deshacerse de su otrora santo grial, encontró una nueva obsesión en el mundo del coleccionismo de cartas, una cacería de una carta que es quizá todavía más cara que el Pikachu Illustrator PSA 10.

¿Qué es el Ivy Pikachu de CoroCoro?

Luego de que le informaran sobre la existencia de cartas que preceden al juego de cartas coleccionables de Pokémon (Pokémon TCG), el también luchador se obsesionó con lo que se convertiría en su nuevo objetivo de los siguientes meses: el set de cartas promocionales de Pokémon TCG de CoroCoro.

Se trata de cartas coleccionables que para impulsar el debut de Pokémon se incluían en ejemplares de las revistas de circulación japonesa CoroCoro de 1996 a 1997. En total son 37 cartas las que componen el set, pero entre ellas llaman la atención particularmente 2: Pikachu y Jigglypuff, a las que Paul se refiere como “Adán y Eva” de las cartas Pokémon.

Lo anterior es así porque esas 2 cartas se ofrecieron al público antes del debut de Pokémon TCG japonés. Como la versión japonesa del juego de cartas debutó originalmente en Japón en octubre de 1996, el primer ejemplar de CoroCoro con las cartas de Pikachu y Jigglypuff (CoroCoro Comic 223) la precede, así que se consideran las primeras cartas con el diseño característico de Pokémon TCG.

Logan Paul ha mejorado su técnica para desprender cartas de Pokémon de CoroCoro (imagen: Logan Paul)

¿Por qué el Ivy Pikachu y el set de CoroCoro son tan valiosos?

Naturalmente, esto hace que el valor de las cartas de CoroCoro sea algo alto, pero crece todavía más por lo difícil que es conseguir que las cartas estén en un buen estado, pues influye la conservación, pero específicamente en este caso la obtención de las cartas.

Decimos esto porque las cartas venían originalmente pegadas en una hoja adhesiva y los lectores tenían que despegarlas. El inconveniente para los coleccionistas que quieren tener estas cartas en perfecto estado es que el pegamento se adhiere a la carta o al final no salen centradas, sin contar rasguños que ya podrían traer por defectos de imprenta.

Por supuesto, hay gente ha intentado conseguir el set completo de cartas CoroCoro y algunas lo tienen, pero no hay nadie en el mundo que posea un set completo en estado PSA 10, pues nadie ha logrado conseguir un Ivy Pikachu PSA 10.

“Quiero hacer lo imposible y convertirme en persona que tenga la más importante pieza de la historia de origen de Pokémon”, expresó Paul, que conociendo lo difícil que es, se propuso este objetivo, dando origen a un documental de casi 1 hora que publicó en su canal de YouTube.

Logan Paul quiere una carta de Pokémon que nadie tiene

En el material, el creador de contenido relata todo su camino para tratar de conseguir su nuevo santo grial, incluyendo el Ivy Pikachu que nadie en el mundo ha tenido en sus manos. Así, Paul emprendió una cacería que le tomó varios meses.

Primero, intentó subestimando las bajas probabilidades de obtener una carta así en estado PSA 10, desprendió las primeras cartas de Jigglypuff y Pikachu y las mandó a evaluar para días después recibirlas de vuelta con calificaciones malísimas (2 y 5, respectivamente).

Entonces, la celebridad de Internet procedió a conseguir las cartas del set que encontrara en subasta para armar poco a poco su colección, mientras compraba los diferentes ejemplares que incluían las cartas, aparte de las hojas de producción de las cartas sin anexarse a los cómics para tener mejores posibilidades de obtención de cartas PSA 10.

Logan Paul ha gastado una millonada en las cartas de Pokémon de CoroCoro (imagen: Logan Paul)

Para ponerlo en contexto, cada tomo de CoroCoro 223 puede alcanzar un valor de $150,000 USD, con la carta, obviamente, pues sin ella su valor es casi nulo. Al final, entre la compra de cada carta PSA 10 individual, cada tomo y cada hoja de producción (cerca de $400,000 USD por la de Pikachu y Jigglypuff), Logan Paul ya había gastado más de $2.7 MDD y todavía no tenía el set completo.

De hecho, tiene planeado despegar las cartas de Pikachu y Jigglypuff de uno de sus hojas de producción el próximo julio 30 a las 7:30 PM (hora de la Ciudad de México) a través de una nueva transmisión en vivo con el fin de conseguir que califiquen por lo menos la carta de Pikachu en perfecto estado y hacer historia.

Logan Paul hace enojar a fans del coleccionismo una vez más

Aunque nadie niega la calidad del video y la forma de contar la historia, los entusiastas del coleccionismo de cartas de nueva cuenta criticaron a Paul por promover este pasatiempo como una inversión.

“Si esta carta saca un 10, fuera de broma, creo que podría ser la carta más valiosa de Pokémon en el mundo”, expresó Paul, argumentando que sería incluso más valiosa que el Pikachu Illustrator por el simple hecho de que se han enviado un montón de Pikachu a calificar, pero ninguna ha obtenido un 10.

“Quiero ser honesto: estoy pagando de más por esta mi*rda, pero lo obtendré”, expresaba el youtuber mientras compraba carta por carta el set tras ver por cuenta propia cuán difícil era obtener un 10 en estas cartas.

“(...) SAQUEN a este hombre de la COMUNIDAD DE POKÉMON”, expresó un entusiasta de la franquicia claramente indignado y que es uno de los muchos que quieren a Paul fuera de la comunidad del coleccionismo de cartas. “NO ME IMPORTA, SÓLO DÉJANOS EN PAZ, YA LA HAS ARRUINADO”.

Havent actually watched the video but PLEASE get this man OUT OF THE POKEMON COMMUNITY



I DONT CARE JUST LEAVE US ALONE YOU RUINED IT ENOUGH ALREADY



GOOOOOOO AWAAAAAAYYYYYYYYY pic.twitter.com/GJY6sE0NMT — Serperior | 🇫🇷 🇮🇩 | (@VictorbrineC) July 24, 2026

Entre las críticas también había las de fans que indicaban que si en verdad Paul quería irse al origen de las cartas de Pokémon, tendría que conseguir más bien las cartas de Bandai Carddass de Pokémon.

Si bien las cartas de CoroCoro se distinguen por ser las primeras cartas con diseño de Pokémon TCG que se pusieron en circulación, la verdad es que en materia de cartas, los fans coinciden en que las primerísimas cartas de Pokémon fueron las de Bandai Carddass, pues salieron a la venta en septiembre de ese mismo año, semanas antes que las de la revista CoroCoro.

Otros simplemente prevén que el creador de contenido sólo espera conseguir este set para alardear de él y meses después venderlo como un tesoro único, todavía más caro que su Pikachu Illustrator y promover así la imagen de Pokémon TCG como inversión.

¿Qué opinas del coleccionismo de Logan Paul? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Pokémon si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2