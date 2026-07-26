En 2024, Tango Gameworks cerró sus puertas y la posibilidad de ver una edición física de Hi-Fi Rush en el futuro, fue casi imposible. Por fortuna, el tiempo arregló las cosas y, después de que Krafton adquiriera el estudio, la edición física fue anunciada por Limited Run.

Superdelux Games, la submarca de Limited Run para Japón, puso a la venta esta edición y se agotó de inmediato. Después de un largo proceso, los paquetes fueron enviados, pero hubo un problema, ya que, según los reportes de algunos jugadores, el disco de la edición deluxe no incluía parte del contenido prometido.

Video relacionado: OBRA MAESTRA de combate rítmico... o totalmente sobrevalorado - Hi-Fi Rush para PlayStation 5 Review

Superdelux está al tanto de la situación y está en busca de una solución

Además de trajes adicionales para Chai, el protagonista del juego, el contenido incluye la expansión B-sides, que añade canciones adicionales, y el modo extra Arcade challenge. Lo curioso es que todos estos agregados deberían estar en el disco, es decir, probablemente se incluyó la versión estándar en la caja en lugar de la versión deluxe.

Ante esta problemática, Superdelux Games asumió la responsabilidad y emitió un comunicado en sus redes sociales. En esta publicación, la compañía se compromete a investigar el problema y buscar una posible solución para todos los afectados. Actualmente, no se sabe si habrá una actualización general con el contenido perdido o si recibirán algún código de un solo uso para agregar estos extras.

Cabe mencionar que este problema solo afecta a los jugadores que adquirieron la versión japonesa de HI-FI RUSH Deluxe Edition. Hasta el momento, no se han reportado problemas similares con las copias físicas vendidas de forma global por Limited Run.

¿Qué opinas de esta problemática? ¿Consideras que Superdelux Games debería agregar un extra para los afectados como disculpa? No olvides comentar y compartir todas tus inquietudes en la caja de comentarios.

Si quieres saber las noticias más actuales sobre la industria de los videojuegos y que ocurre con el formato físico, puedes visitar este enlace.

Video relacionado: “Los jugadores tienen la culpa del fin del formato físico.” Entonces ¿somos los malos?

Sigue en LEVEL UP.