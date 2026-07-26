Los que todos soñaban (bueno, por lo menos los que crecieron en los noventas) está por ahcerse realidad: Epic Games confirmó que Los Simpson regresarán a Fortnite. El estudio compartió un primer adelanto que anticipa el regreso de Springfield al Battle Royale y adelantó que revelará todos los detalles de la colaboración el próximo 29 de julio.

Aunque por ahora la información es limitada, el teaser deja claro que esta vez el crossover estará enfocado en Recarga, uno de los modos más populares del juego que inició como un Battle Royale.

Springfield volverá a Fortnite, pero no en el modo Battle Royale

La primera colaboración entre Fortnite y Los Simpson debutó a finales de 2025 como una minitemporada especial entre capítulos. Durante ese evento, los jugadores pudieron recorrer una versión de Springfield, conseguir skins de varios personajes de la serie y desbloquear cosméticos inspirados en uno de los programas más exitosos de la televisión.

El evento fue muy bien recibido tanto por los fans de Fortnite como por los seguidores de la familia amarilla, quienes destacaron el diseño del mapa y la enorme cantidad de referencias al programa.

De acuerdo con el adelanto, el nuevo contenido estará disponible dentro de Recarga, el modo de juego que ofrece partidas más rápidas en mapas de menor tamaño y permite reaparecer varias veces antes del cierre definitivo de la partida.

Este formato le ha permitido a Epic Games recuperar escenarios clásicos y experimentar con mapas temáticos, por lo que Springfield parece encajar perfectamente en esta propuesta.

Aunque la desarrolladora todavía no confirma qué contenido incluirá el evento, todo apunta a que volverán varias de las ubicaciones más emblemáticas de la ciudad y que llegarán nuevos objetos cosméticos relacionados con la franquicia.

I miss my friends: Bart, Lisa, Krusty…



Full reveal on July 29. pic.twitter.com/ja4irjY32G — Fortnite (@Fortnite) July 23, 2026

Epic Games revelará todo la próxima semana

Por ahora, Epic Games no ha confirmado qué personajes estarán disponibles ni si regresarán las skins originales de Bart, Lisa Moe y Krusty a la Tienda de Objetos una vez que Springfield regrese a Recarga. Tampoco sabemos si podremos comprar a Homero, Marge o Ned, skins que eran exclusivos del Pase de Batalla.

Lo que sí sabemos es que el 29 de julio la compañía realizará la presentación oficial del crossover, por lo que falta muy poco para conocer todas las novedades. Así pues, estamos a solo días de poder dar un vistazo a cómo lucirá Springfield en Recarga y si tenrá algusa novedades o si únicamente será otra oportunidad para disfrutar este mapa como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Si el nuevo evento logra repetir el éxito de la primera colaboración, no sería extraño que vuelva a convertirse en uno de los contenidos más populares de Fortnite este año.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Vas a regresar a Fortnite para disfrutar una vez más el contenido de Los Simpson? Cuéntanos en los comentarios.

Fortnite está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y móviles. Sigue este enlacepara ver más noticias relacionadas con este exitoso Battle Royale.