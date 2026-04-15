PlayStation Plus recibirá un exclusivo con 85 en Metacritic y más atractivos juegos muy pronto, según filtración

Fuente muy confiable reveló 3 de los nuevos juegos que vienen en camino al servicio de Sony

Los servicios de suscripción nos permiten disfrutar algunos de los mejores juegos de la industria por un pago bastante accesible. PlayStation Plus nos ha dado acceso a varios de los exclusivos más aclamados de los estudios de Sony, así como a una infinidad de atractivos títulos de terceros. Abril tiene más sorpresas para los usuarios de PS5 y PS4 que pagan el servicio, pues novedades muy interesantes vienen en camino.

Como ya es costumbre, el insider Billbil-kun filtró algunos de los juegos que llegarán muy pronto al servicio de Sony. Los usuarios de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium (Deluxe) tienen motivos para emocionarse, pues todo indica que la novedad principal será un exclusivo que recibió una calificación de 85 en Metacritic.

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PlayStation Plus recibirá estos 3 atractivos juegos muy pronto

Desde su renovación, PlayStation Plus se ha consolidado como uno de los mejores servicios de la industria, junto a Xbox Game Pass. Mes con mes, PlayStation ofrece juegos mensuales para los usuarios Essential, pero también novedades muy interesantes para los suscriptores de los planes más caros de su servicio.

Billbil-kun, uno de los insiders más reputados de la industria, suele filtrar información del servicio. En esta ocasión, compartió 3 de los juegos que llegarán a PlayStation Plus para los planes Extra y Premium (Deluxe). La novedad más interesante hasta ahora es Horizon Zero Dawn Remastered, la versión mejorada del título de Guerrilla Games para PS5.

La remasterización ofrece la aventura completa de Aloy, pues incluye la expansión The Frozen Wilds. Además, incluye diversas mejoras respecto a su versión original para PS4, como diálogos regrabados, un mejor apartado visual, optimizaciones en las animaciones, en el audio, soporte con el DualSense y mucho más.

PlayStation Plus recibirá atractivos juegos en unos días

El reporte del insider también revela que el servicio recibirá The Crew Motorfest, el título de carreras de Ubisoft que deleitó a los amantes de la adrenalina en 2023. Otra novedad será Football Manager 26, el popular simulador de futbol desarrollado por Sports Interactive y distribuido por SEGA. Se espera que Sony confirme más juegos en el anuncio oficial, que debería estar a la vuelta de la esquina.

Supuestamente, estos 3 títulos y más sorpresas se sumarán al catálogo de PlayStation Plus el próximo 21 de abril. Así pues, los suscriptores del servicio sólo tienen que esperar unos cuantos días más para conocer de manera oficial las novedades.

¿Cuáles son los juegos para PlayStation Plus Essential de abril?

Mientras el anuncio de PlayStation llega, no está de sobra recordar que los nuevos juegos para PlayStation Plus Essential de abril ya están disponibles. Los usuarios del servicio pueden conseguir en total 5 títulos sin costo adicional hasta el próximo 4 de mayo.

Tomb Raider I-III Remastered ofrece la trilogía original de la heroína Lara Croft con todo su contenido y diversas mejoras de calidad de vida. Los fans de los soulslike pueden probar sus habilidades en Lords of the Fallen, título de Hexworks y CI Games que tuvo una buena recepción.

Por último, PlayStation Plus ofrece Sword Art Online: Fractured Daydream, llamativo juego de Bandai Namco que es ideal para los amantes del anime. La aventura de Kirito se puede disfrutar en solitario o en un modo multijugador para hasta 20 personas.

Los juegos mensuales ya están disponibles sin costo adicional

Lords of the Fallen ― PS5

Tomb Raider I-III Remastered ― PS5 y PS4

Sword Art Online: Fractured Daydream ― PS5

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