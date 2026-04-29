PlayStation Plus regalará 3 juegos en mayo, incluidos un popular soulslike de 2025, un metroidvania con reseñas muy positivas y la última entrega de EA Sports FC

Los suscriptores de PS Plus Essential y el resto de niveles podrán reclamar sin costo adicional un total de 3 videojuegos

A pesar de los aumentos de precio y otros ajustes, PlayStation Plus permanece como una opción económica para los usuarios de PS4 y PS5 que desean ampliar su colección digital con nuevos juegos AAA y experiencias indie. Los suscriptores deben prestar atención, pues durante mayo podrán obtener un total de 3 títulos muy populares.

Los jugadores saben muy bien que el programa de paga se divide en 3 niveles principales, cada uno con su propia serie de beneficios exclusivos y recompensas especiales. El plan más básico y económico es PS Plus Essential, el cual da acceso a la librería mensual de videojuegos gratuitos.

Y sí, los títulos que se ofrecen a los suscriptores mes a mes también están disponibles sin cargo adicional en los tiers más caros del servicio de Sony. Ya conocemos la lista completa de las experiencias que estarán disponibles sin costo extra durante mayo, y es seguro afirmar que los jugadores estarán felices.

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PS Plus ofrecerá “gratis” 3 juegos durante mayo de 2026

Aunque a veces el programa de paga sorprende a la comunidad y ofrece hasta 4 videojuegos al mes, en esta ocasión solamente se darán 3 títulos, que es la cantidad estándar para este tipo de promociones. Eso sí, este conjunto es muy variado e incluye experiencias que apelan a diferentes estilos y géneros.

En específico, PlayStation Plus “regalará” EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols. Los jugadores con una membresía activa podrán reclamar estas propuestas sin costo alguno del 5 de mayo de 2026 al 1 de junio. Después de que se cumpla este plazo, el servicio actualizará la alineación con otros juegos aún por revelar.

Si los usuarios canjean estos títulos “gratuitos” de PS Plus antes de la fecha límite, podrán conservarlos para siempre en su librería digital de PS4 o PS5 y descargarlos en cualquier momento. Eso sí, para conservar el acceso es necesario renovar la membresía y tener una cuenta activa.

Lista de los juegos gratuitos para mayo de 2026 en PS Plus

A continuación, compartimos la lista completa de los juegos que se ofrecerán sin costo extra a través de PlayStation Plus en mayo de 2026:

EA Sports FC 26 (PS4, PS5)

Nine Sols (PS4, PS5)

Wuchang: Fallen Feathers (PS5)

Vale la pena destacar que los miembros activos de PS Plus aún están a tiempo para reclamar los regalos del mes anterior. Recordemos que el servicio ofreció Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered y Sword Art Online Fractured Daydream en abril. Estas experiencias abandonarán la librería del servicio el próximo lunes 4 de mayo.

¿Qué ofrecen los nuevos regalos mensuales de PlayStation Plus?

Quizás el obsequio más importante de mayo para la mayor cantidad de jugadores será EA Sports FC 26, la más reciente entrega de la popular franquicia deportiva de Electronic Arts que incluye una nueva versión del Ultimate Team y el resto de modos habituales. Aunque recibió críticas mixtas y en este momento posee una calificación de 77 en Metacritic, será del agrado de los entusiastas del fútbol y los jugadores casuales.

El segundo título que estará disponible “gratis” mediante PS Plus en mayo será Wuchang: Fallen Feathers, uno de los soulslike más llamativos de los últimos años. Esta propuesta de Leenzee y 505 Games recibió comentarios positivos gracias al diseño de personajes y la excelente estructura de sus niveles, pero algunos fans arremetieron contra los problemas técnicos. Por suerte, dichos errores ya se solucionaron gracias a diversos parches.

Wuchang: Fallen Feathers, EA Sports FC 26 y Nine Sols son los juegos que se ofrecerán sin costo extra a todos los suscriptores de PlayStation Plus

Finalmente, el tercer y último juego que estará disponible sin cargo adicional en PlayStation durante el quinto mes del año será Nine Sols, un metroidvania con elementos soulslike que fue merecedor de elogios por parte de la crítica especializada y los jugadores. Este proyecto independiente de RedCandleGames presume reseñas muy positivas en Steam.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la alineación de mayo? ¿Cuál es el juego que más te llama la atención y que probarás primero? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Encontrarás más información sobre PlayStation Plus si visitas esta página.

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