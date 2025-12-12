PlayStation retrasa SAROS, pero algunos jugadores podrán comenzar a jugarlo días antes

The Game Awards 2025 no defraudó con su diversa selección de anuncios de juegos. Entre las compañías que formaron parte del evento estuvo PlayStation, que mostró algunos de los proyectos que tiene cocinando. Desafortunadamente, no sólo hubo buenas noticias, sino que anunció el retraso de uno de los juegos más importantes que tiene para el siguiente año.

Como se esperaba, Sony Interactive Entertainment apareció en el evento para compartir novedades de SAROS. Naturalmente, los fans creían que iba a ser algo positivo, pero no lo fue tanto.

El título de Housemarque apareció para presentar un trailer cinematográfico con secciones de gameplay que dejan ver el mundo inhóspito de SAROS y un poco de la trama que los jugadores descubrirán a lo largo de la aventura.

SAROS llegará más tarde de lo esperado a PlayStation 5

Ya se conocía la fecha de lanzamiento de este potente exclusivo de PlayStation 5: 20 de marzo de 2026, por lo que no podría haber algo insperado, pero sí lo hubo, para mal.

Lo decimos porque al final trailer se mostró sorpresivamente una nueva fecha de lanzamiento, que revelaba que el título llegaría 1 mes más tarde de lo esperado: 30 de abril de 2026.

Como ves, afortunadamente la espera será ligeramente más larga, pero nada escandaloso. Además, aquellos interesados en el título ya pueden preordenarlo en la PlayStation Store.

Todo esto incluirá la Digital Deluxe Edition de SAROS (imagen: Sony Interactive Entertainment)

¿Cómo jugar SAROS días antes de su lanzamiento?

Adicionalmente, se reveló que SAROS tendrá una edición de lujo que no sólo incluirá contenido cosmético para el juego, sino también un incentivo que los que esperan con muchas ansias el título no querrán dejar pasar.

La Digital Deluxe Edition ofrecerá atuendos para Arjun inspirados en franquicias de Sony, precisamente Returnal, God of War, and Ghost of Yōtei.

Lo más importante es que los jugadores también tendrán acceso prematuro al juego, por lo que podrán comenzar a jugarlo 48 horas antes de su lanzamiento, perfecto para aquellos que ya no pueden esperar más.

A continuación puedes ver el avance.

¿Cómo recibes el retraso de SAROS?, ¿qué te pareció el nuevo trailer del proyecto de Housemarque? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

The Game Awards estuvo repleto de anuncios, si te perdiste la ceremonia, no te preocupes, que puedes encontrar toda nuestra cobertura en este enlace.

