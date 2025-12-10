Pokémon Legends Z-A recibe su gran actualización 2.0.0 con el DLC Mega Dimension

La expansión ya está disponible y llega junto con nuevos Pokémon y varias correcciones importantes.

La espera terminó y The Pokémon Company lanzó hoy la actualización 2.0.0 de Pokémon Legends Z-A que abre la puerta al esperado Mega Dimension DLC. La compañía confirmó que el acceso a esta expansión depende de un requisito clave que quizá muchos aún no cumplen, así que más vale revisar el avance de tu aventura antes de intentar entrar en el nuevo contenido.

Con esta actualización, el juego introduce novedades importantes para quienes compraron el DLC, pero también para quienes no. Aquí te contamos lo más destacado.

Mega Dimension ya está disponible

El Mega Dimension DLC ya está disponible y amplía la historia del juego, además de que presenta una nueva línea narrativa. Para comenzar la aventura debes haber completado la historia principal de Pokémon Legends Z-A. Sólo entonces podrás explorar las nuevas zonas y enfrentarte a los desafíos del DLC.

The Pokémon Company también recordó que la expansión se vende por separado, así que debes verificar tu compra antes de intentar acceder.

Nuevos Pokémon incluso si no compras el DLC

La versión 2.0.0 del juego incluye nuevas criaturas que debutan en este contenido. Lo mejor es que incluso quienes no compren el Mega Dimension DLC podrán encontrar o recibir estos Pokémon mediante las funciones de comunicación del juego.

Esto garantiza que toda la comunidad pueda interactuar con las nuevas adiciones, independientemente de su compra, así que es momento de que le saques todo el juego a la entrega.

Varias correcciones importantes

Por último, la actualización también aplica múltiples soluciones a errores detectados en versiones anteriores. Aunque The Pokémon Company no detalló cada uno, aseguró que estos ajustes mejoran la experiencia general del juego.

Para disfrutar del modo en línea, es obligatorio descargar la actualización 2.0.0. Además, todos los jugadores deben tener la misma versión si desean conectarse entre sí.

¿Qué te pareció esta actualización? ¿Ya compraste el Mega Dimension DLC o estás esperando conocer más opiniones? Cuéntanos en los comentarios.

