Pokémon Legends Z-A: ya disponible un nuevo regalo misterioso en la entrega para Nintendo Switch y Switch 2

Reclama a un nuevo compañero muy útil en la reciente entrega de la saga.

Los usuarios de Pokémon Legends Z-A siguen explorando cada rincón de Ciudad Luminalia para descubrir sus secretos, por lo que Game Freak se mantiene compartiendo regalos misterios para ayudarles. La buena noticia es que ya hay uno nuevo y seguramente te gustará para mejorar tu equipo.

Como seguramente sabes, este juego de Pokémon se lanzó el 16 de octubre pasado y se convirtió en un gran éxito para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, el cual sigue recibiendo novedades para todos los entrenadores en activo.

Ahora, los usuarios pueden conseguir a un nuevo compañero de forma gratuita, ya que los integrantes de Game Freak están distribuyendo un regalo misterioso que seguramente les ayudará en su equipo.

¿Cuál es el regalo misterioso y cómo obtenerlo?

En esta ocasión, el regalo te dará un Alpha Charizard, por lo que el regalo será muy útil para hacer más fuerte a tu equipo y mantenerlo en buen estado.

Lo único que tienes que hacer para conseguirlo es acceder a Pokémon Legends Z-A, seleccionar Regalo misterioso en el Menú y luego agregar el código B1G0006. No olvides guardar la partida. Un punto importante es que el regalo ya está disponible y se mantendrá así hasta el próximo 19 de enero, por lo que será mejor que aproveches mientras puedas.

Te recordamos que Pokémon Legends Z-A está disponible en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Te invitamos a estar atento a todos nuestros canales para conocer más novedades sobre el mundo Pokémon.

¿Piensas conseguir este regalo en Pokémon Legends Z-A? Cuéntanos en los comentarios.

