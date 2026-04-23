Pokémon Pokopia recibe gran actualización con una nueva función inesperada y varios errores corregidos

Por Dan Villalobos el 23 de abril de 2026

La versión 1.0.4 mejora la experiencia con ajustes clave y cambios que los jugadores ya estaban esperando.

Los jugadores de Pokémon Pokopia siguen explorando su mundo lleno de criaturas y misiones, pero también han enfrentado algunos problemas técnicos. Ahora, una nueva actualización promete mejorar la experiencia general con cambios importantes que llegan justo a tiempo.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

The Pokémon Company acaba de lanzar el parche 1.0.4, el cual se enfoca principalmente en corregir errores. Sin embargo, también incluye una función que puede cambiar la forma en que organizas tu partida.

Una mejora clave para eventos en tiempo real

El cambio más llamativo de esta actualización es la posibilidad de reubicar Centros Pokémon incluso mientras ocurren eventos dentro del juego. Antes, esta limitación podía frenar el progreso o afectar la estrategia en momentos clave.

Ahora, los jugadores tienen más libertad para reorganizar sus espacios sin tener que esperar a que termine una actividad. Este ajuste parece pequeño, pero puede hacer una gran diferencia en sesiones largas o en misiones complejas.

Bleak Beach y otras zonas reciben atención urgente

Gran parte del parche se enfoca en solucionar problemas en áreas específicas, especialmente en Bleak Beach. Algunas misiones como “Wanted: Food!” o “Pool repair needed!” presentaban errores que impedían avanzar bajo ciertas condiciones.

También se corrigió un fallo donde Happiny no podía acompañar al jugador después de completar una solicitud. Este tipo de errores afectaban directamente la progresión, así que su solución era prioridad.

En Sparkling Skylands, la misión “Pokémon Center tour guide!” también tenía problemas. Algunas acciones bloqueaban la aparición de personajes como Tinkmaster, haciendo imposible completar el objetivo.

Fallos generales que ya quedaron en el pasado

El parche también arregla errores más amplios. Por ejemplo, algunos Pokémon no aparecían correctamente cuando otros estaban en espera. Además, ciertos personajes podían quedarse atrapados en el pueblo, deteniendo misiones importantes.

Otro problema curioso provocaba plataformas indestructibles al recoger kits de reubicación. También había casos donde el juego se congelaba al acceder a la PC del Centro Pokémon con ciertos datos guardados.

Finalmente, se solucionaron errores visuales como decoraciones flotantes al reconstruir Centros Pokémon durante eventos y se corrigió un fallo que impedía realizar intercambios en las islas flotantes.

Cabe mencionar que este parche no añade contenido masivo, pero sí mejora de forma clara la estabilidad y la fluidez del juego. Es uno de esos updates que hacen que todo funcione como debería desde el inicio y seguro que la comunidad lo agradecerá.

¿Ya notaste los cambios en Pokémon Pokopia con esta actualización? ¿Qué otro ajuste crees que necesita el juego en el futuro? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente