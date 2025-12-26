Pokémon TCG Pocket celebra Navidad con gran sorpresa: ¿cómo conseguir 18 sobres gratis?

Semanas atrás, DeNA festejó el primer año de Pokémon TCG Pocket con muchos regalos para consentir a los fans, pero no terminó ahí, pues preparaba una genial sorpresa para cerrar el año con sus jugadores felices.
Con motivo de las festividades de fin de año y especialmente Navidad, el equipo de desarrollo puso en marcha una campaña que puede catalogarse como una de las más generosas de los casi 14 meses de disponibilidad que lleva el juego de cartas coleccionables.
¿Cómo conseguir sobres de cartas gratis en Pokémon TCG Pocket?
El regalo más llamativo debajo del arbolito de Navidad es sin duda el que viene de parte del equipo de desarrollo de Pokémon TCG Pocket, puesto que se trata de 120 relojes de arena de sobres, lo cual equivale a 10 sobres de cartas completamente gratis.
Para conseguir este fabuloso regalo sólo es necesario ingresar al juego antes de las 12:00 AM del 1 de enero de 2026 (hora de la Ciudad de México) y reclamarlo en la sección de correo o mensajes del juego (ícono de buzón).
Pero eso no acaba ahí, ya que acaba de comenzar también una campaña festiva de fin de año gracias a la cual los jugadores pueden conseguir otros 8 sobres gratis simplemente jugando y completando misiones o desafíos muy sencillos, como compartir, hacer elecciones mágicas y jugar partidas sin necesidad de ganarlas.
A continuación puedes ver la lista de misiones y recompensas de Navidad 2025 en Pokémon TCG Pocket
- Inicia sesión — 120 relojes de arena
- Inicia sesión (1 día) — 3 relojes de arena de sobres
- Inicia sesión (2 días) — 1 sobre de Fuego Carmesí
- Inicia sesión (3 días) — 3 relojes de arena de sobres
- Inicia sesión (4 días) — 1 sobre de Fuego Carmesí
- Inicia sesión (5 días) — 6 relojes de arena de sobres
- Inicia sesión (6 días) — 1 sobre de Megaascenso (Mega Blaziken)
- Inicia sesión (7 días) — 12 relojes de arena de sobres
- Comparte 1 vez — 12 relojes de arena de sobres
- Haz 7 elecciones mágicas — 1 sobre de Megaascenso (Mega Gyarados)
- Juega 7 partidas — 1 sobre de Megaascenso (Mega Altaria)
Es importante recordar que los relojes de arena de sobres pueden convertirse en cualquiera de los sobres disponibles, por lo que puedes decidir convertirlos en la más reciente expansión (Fuego Carmesi), usarlos para conseguir una carta vieja que aún no consigues, o incluso guardarlos para algún set futuro o cuando regrese el elusivo Sobre Deluxe ex.
