Pokémon Unite sorprende con nuevos personajes clásicos que llegarán muy pronto al popular MOBA

Typhlosion, Feraligatr y Meganium se preparan para debutar en los próximos meses con más detalles en camino.

Los fans de los combates estratégicos siguen recibiendo buenas noticias, y ahora una de las entregas más activas del ecosistema Pokémon vuelve a dar de qué hablar. Todo apunta a que los próximos meses estarán cargados de contenido interesante que emocionará a los jugadores más veteranos.

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Y es que el popular Pokémon Unite se prepara para expandir su roster con caras muy conocidas, algo que sin duda despertará la nostalgia y abrirá nuevas posibilidades dentro del campo de batalla.

3 personajes clásicos de Johto se unen a la pelea

A través de sus canales oficiales, el equipo detrás de Pokémon Unite confirmó la llegada de 3 criaturas muy queridas por la comunidad. Se trata de Typhlosion, Feraligatr y Meganium, el trío de iniciales de la región Johto. Cada uno llegará de forma escalonada en las próximas semanas, así que los jugadores deberán estar atentos para sumar a estos combatientes a sus equipos.

Typhlosion llegará el 24 de abril, convirtiéndose en el primero en debutar dentro del juego. Después será turno de Feraligatr, que se integrará el 8 de mayo. Finalmente, Meganium cerrará esta tanda de lanzamientos el 22 de mayo.

Aunque por ahora no hay detalles sobre sus habilidades o roles específicos, es fácil imaginar que cada uno tendrá un estilo único que podría cambiar el rumbo de cualquier batalla.

Más detalles en camino

Por ahora, la cuenta oficial del juego dejó claro que la información completa sobre estos personajes se revelará próximamente. Esto incluye habilidades, tipos de ataque y posibles sinergias con otros Pokémon.

Como suele ocurrir con este tipo de anuncios, es probable que veamos trailers o avances individuales conforme se acerque cada fecha de lanzamiento, lo que permitirá a la comunidad prepararse mejor.

La llegada de estos personajes demuestra que Pokémon Unite sigue recibiendo apoyo constante, manteniéndose como una opción atractiva dentro del género MOBA en consolas y móviles.

¿A cuál de estos Pokémon piensas usar primero en combate? Cuéntanos en los comentarios.

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