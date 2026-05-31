Helldivers 2 acaba de recibir una de sus actualizaciones técnicas más importantes hasta ahora. El nuevo parche de rendimiento implementa soporte para tecnologías de reescalado como DLSS 4.5, FSR 3.1.5, FSR 4 y XeSS 3.0, además de otras mejoras enfocadas en estabilizar el desempeño del popular shooter cooperativo de Arrowhead Game Studios.

La actualización llega después de meses en los que parte de la comunidad se ha quejado del estado técnico del juego, especialmente tras algunos parches recientes que afectaron el rendimiento en PC. Con este nuevo update, los desarrolladores buscan mejorar la experiencia durante las batallas más caóticas y ofrecer un mejor aprovechamiento del hardware moderno.

Entre las novedades más importantes se encuentra el soporte oficial para tecnologías de upscaling. Los jugadores con tarjetas NVIDIA ahora pueden usar DLSS 4.5, mientras que quienes utilizan GPUs AMD tendrán acceso a FSR 3.1.5 y FSR 4 en modelos compatibles. También se añadió soporte para XeSS 3.0 de Intel, Variable Rate Shading y Dynamic Resolution Scaling.

Helldivers 2 también mejoró el manejo de VRAM y resoluciones avanzadas

Además del soporte para nuevas tecnologías gráficas, el parche incluye optimizaciones para configuraciones con reflejos altos, nuevas opciones de resolución para monitores más avanzados y mejoras en la administración de VRAM en PC con hardware más limitado.

Arrowhead confirmó que contó con apoyo de Nixxes Software, estudio conocido por trabajar en ports para PC de juegos como Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart y Death Stranding 2: On the Beach.

Según el estudio, el objetivo era implementar tecnologías modernas de optimización y reducción de latencia para ayudar a que los jugadores “se mantengan en el objetivo cuando el campo de batalla se vuelve caótico”.

Otro detalle curioso es que el parche también restauró la posibilidad de escalar pequeñas rocas y obstáculos del entorno, una característica que algunos jugadores notaron ausente después de actualizaciones anteriores.

Algunos jugadores aseguran que el parche empeoró el rendimiento

Aunque la actualización fue recibida con entusiasmo por muchos fans de Helldivers 2, no todos están satisfechos. Poco después del lanzamiento del parche comenzaron a aparecer reportes en Reddit y Steam de usuarios que aseguran estar obteniendo peores tasas de cuadros por segundo.

Algunos jugadores también criticaron la implementación inicial de DLSS y aseguraron que ciertas opciones todavía necesitan ajustes adicionales. Como suele ocurrir con este tipo de actualizaciones técnicas masivas, parece que Arrowhead todavía tendrá trabajo por delante para estabilizar completamente el nuevo sistema.

Aun así, el estudio continúa apostando fuerte por mantener vivo a Helldivers 2, uno de los shooters cooperativos más exitosos de los últimos años y una de las mayores sorpresas recientes para PlayStation Studios.

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