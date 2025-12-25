Popular juego AAA de ciencia ficción cuesta $4 USD gracias a una oferta de 90% de descuento en Steam y repunta con miles de jugadores

El antiguo exclusivo de PlayStation 4 está casi regalado en la tienda de PC y ahora se puede comprar por sólo $3.99 USD

Steam es la plataforma de PC más popular del mundo gracias, en gran medida, a sus ventas especiales que nos permiten conseguir una gran cantidad de experiencias a precios accesibles. Justamente, las ofertas de invierno hacen que un popular juego AAA de ciencia ficción esté prácticamente regalado.

El juego en cuestión fue un antiguo exclusivo de PlayStation 4 que vendió millones de unidades, lo que hace que esta promoción especial sea mucho más atractiva. Si revisamos las gráficas de popularidad, descubriremos que muchas personas se animaron a comprarlo por primera vez.

Detroit: Become Human está muy barato en Steam

Aquellas personas que todavía no unen los puntos, deben saber que nos referimos a Detroit: Become Human, la aclamada aventura de ciencia ficción de Quantic Dream. Este título debutó originalmente para PS4 en 2018, mientras que el lanzamiento en Steam tuvo lugar hasta 2020.

Ahora, más de 5 años después de su estreno en la plataforma de Valve, el videojuego dirigido por David Cage acaba de romper un nuevo récord de jugadores simultáneos. Durante el domingo 21 de diciembre de 2025, registró un pico máximo de 22,363 usuarios concurrentes.

Detroit: Become Human se mantiene firme y, al momento de redactar estas líneas, hay 17,768 personas conectadas en Steam. Para poner estos datos en perspectiva, el título solamente alcanzó una marca de 3429 usuarios el pasado 18 de diciembre. Este repunte exponencial de popularidad se debe a las rebajas de invierno.

Detroit: Become Human tiene 90% de descuento en Steam y cuesta $4 USD gracias a oferta de tiempo limitado

En específico, el videojuego de ciencia ficción tiene un irresistible 90% de descuento en PC, lo que significa que podemos comprarlo por sólo $3.99 USD, es decir, $79.90 MXN. Esta oferta especial de tiempo limitado tiene fecha de caducidad, así que debemos ser rápidos si deseamos agregar este título a nuestra colección.

La promoción finalizará el próximo 5 de enero de 2026, así que aún estamos a tiempo para conseguir Detroit: Become Human a un precio muy bajo en la tienda de Valve. Tristemente, ni en la PS Store ni en la Epic Games Store tiene descuento.

El videojuego de Quantic Dream vivió su mejor momento en meses en PC gracias a la rebaja

Detroit: Become Human es una historia sobre la IA

En definitiva, el proyecto de Quantic Dream es más relevante que nunca debido al caos que gira actualmente alrededor de la inteligencia artificial y su crecimiento exponencial. Para aquellos que lo desconozcan, vale la pena recordar que la historia nos traslada a 2038, un futuro donde existen androides que cumplen diversos roles en la sociedad.

La historia de Detroit: Become Human se enfoca en Kara, una empleada doméstica que debe proteger a una niña; Markus, un revolucionario que lucha por la liberación de los robots; y Connor, un agente que se encarga de atrapar a los divergentes. Lo interesante es que cada decisión repercute en la narrativa y desemboca en alguno de los desenlaces.

Detroit: Become Human fue un enorme éxito comercial, con más de 10 millones de copias vendidas. Además, fue del agrado de la comunidad y en este momento presume reseñas extremadamente positivas en Steam. Gracias a la oferta especial de la tienda de PC, ahora es un buen momento para revisitarlo o probarlo por primera vez.

Detroit: Become Human narra una historia con múltiples finales que se enfoca en androides y los avances de la IA

Pero cuéntanos, ¿recomiendas este videojuego AAA? Comparte tus pensamientos en los comentarios.

