Por fin llegará el Early Access de Subnautica 2 este 14 de mayo

Después de una intensa batalla legal entre sus creadores y su distribuidora, parece que Subnautica 2 por fin verá la luz

El caso de Subnautica 2 es uno que mantuvo a la industria del gaming en shock por completo. Afortunadamente, parece que eso está muy pronto por acabar y los jugadores podremos disfrutar de la esperada secuela.

Por si no sabes qué fue lo que pasó, no te preocupes, aquí en LEVEL UP te contamos todo el chismecito. Resulta y resalta que la distribuidora Krafton compró en 2021 al estudio Unknown Worlds, creadores de Natural Selection y Subnautica.

Tras dicha compra, se anunció una secuela de Subnautica, y después de años en desarrollo, repentinamente, Krafton despidió a el CEO y cofundador de Unknown Worlds Ted Gill, además de los otros 2 cofundadores del estudio: Charlie Cleveland y Max McGuire.

¿La razón? Según Krafton fue porque el desarrollo no iba por buen camino y que el trabajo de Gill, Cleveland y McGuire era insuficiente y no lograrían sacar el Early Access del juego a tiempo, además, estaban “dañando a la franquicia de una forma irreversible”.

En realidad, el desarrollo de Subnautica 2 iba muy bien, y eso asustó a Krafton

Gill, Cleveland y McGuire no se quedaron de manos cruzadas y decidieron unir fuerzas y demandar a Krafton porque, en realidad, los despidieron para retrasar el juego a propósito. ¿La razón? Simple, entre Krafton y Unknown Worlds había un acuerdo en que, si el estudio lograba sacar a tiempo el Early Access de Subnautica 2, recibirían un bono de $250 millones de USD por hitos de rendimiento.

Los 3 cofundadores del estudio alegaron que fueron despedidos con la finalidad de tomar control sobre el lanzamiento del Early Access, retrasarlo y así Krafton no pagaría el bono por rendimiento.

Recientemente, un juez en Delaware falló a favor de Gill, Cleveland y McGuire. El juez dictaminó que Krafton violó el contrato y actuó sin causa válida. Además, ordenó la reincorporación inmediata de Ted Gill como CEO de Unknown Worlds, junto con Cleveland y McGuire en sus respectivos puestos. Ahora el estudio tiene el control total sobre la decisión de lanzamiento del Early Access de Subnautica 2.

El Early Access del esperado juego llegará este 14 de mayo

El día de hoy, Unknown Worlds subió un trailer cinemático el cual confirmó la fecha de lanzamiento del Early Access de Subnautica 2 en Steam: 14 de mayo. Además, también reveló el precio que tendrá el juego: $29.99 USD.

Los jugadores que adquieran el Early Access no deberán volver a comprar el juego una vez salga su versión 1.0.0, simplemente deberán actualizar el título de manera gratuita.

¿Qué opinas? ¿Probarás el Early Access de Subnautica 2? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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