Por fin tenemos el primer trailer de la película live action de Street Fighter

La cinta se estrenará en cines el 16 de octubre

Recientemente hemos gozado viendo buenas adaptaciones a cine o televisión de nuestros videojuegos favoritos, y parece que Street Fighter no será la excepción. Este año llegará nuevamente a la pantalla grande la legendaria franquicia de peleas llegará, y por fin tenemos el primer trailer oficial.

Capcom, Paramount Pictures y Legendary Pictures liberaron hoy el avance oficial de Street Fighter. En él se relata más sobre la narrativa de la cinta y, a continuación, te dejamos el trailer.

¿De qué tratará la película?

Los focos principales de la cinta serán Ryu y Ken, quienes están retirados de los combates y las artes marciales. Ken es más superestrella que peleador y Ryu parece que simplemente se aisló de la escena competitiva. Por su parte, Chun-Li los invita a un torneo de pelea conocido como Street Fighter para que puedan redimirse. Ambos aceptan ir con la condición de que el otro también vaya.

La película promete ser un espectáculo visual y narrativo donde podremos ver enfrentamientos enter muchos de los icónicos personajes de la franquicia Street Fighter. A continuación, te dejamos la lista del elenco:

Andrew Koji– Ryu

Noah Centineo – Ken

Callina Liang – Chun-Li

Jason Momoa – Blanka

Roman Reigns – Akuma

Cody Rhodes – Guille

Mel Jarnson – Cammy

David Dastmalchian – M. Bison

50 Cent – Balrog

Olivier Richters – Zangief

Orville Peck – Vega

Vidyut Jammwal – Dhalsim

Rayna Vallandingham – Juli

Hirooki Goto – Honda

Cast de la película en The Game Awards

Street Fighter es sólo una de las cintas basadas en un juego de peleas que llegan este año

Vivimos una época dorada, pues además de Street Fighter, este año también llegará a las salas de cine Mortal Kombat 2. Esta secuela introducirá personajes como Johnny Cage, Noob Saibot y Shao Khan, y parece que por fin veremos en ella el torneo de Mortal Kombat.

Mortal Kombat 2 llegará a salas de cine el 14 de mayo, en poco menos de un mes. Por su parte, Street Fighter llegará el 16 de octubre.

Mortal Kombat y Street Fighter llegarán este año a cines

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