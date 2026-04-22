Possessor(s) llega a Nintendo Switch 2 este mes y promete acción intensa con una historia oscura y emocional

El proyecto de Heart Machine mezcla combates rápidos, exploración tipo metroidvania y una narrativa cargada de drama.

Una nueva propuesta indie está lista para dar el salto a más jugadores y lo hará muy pronto. Después de su debut en PlayStation 5 y PC, ahora busca conquistar a quienes juegan en la consola más reciente de Nintendo.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

Se trata de Possessor(s), un juego que ha llamado la atención por su estilo visual y su mezcla de géneros. Su llegada a Nintendo Switch 2 ya tiene fecha, así que prepárate para una aventura que combina acción, plataformas y una historia bastante intensa.

Una ciudad destruida y una alianza inesperada

Possessor(s) debutó el 11 de noviembre de 2025 en PlayStation 5 y PC. Ahora, el título publicado por Devolver Digital y desarrollado por Heart Machine llegará a Nintendo Switch 2 el 29 de abril.

La historia nos pone en los zapatos de Luca, una estudiante atrapada en Sanzu City, una enorme ciudad devastada tras un desastre interdimensional. Su situación es crítica, así que toma una decisión extrema: hacer un trato con Rhem, un demonio que necesita un cuerpo para sobrevivir.

Ambos personajes deberán aprender a convivir mientras intentan salir con vida. En el proceso, Luca busca a su madre y a su mejor amigo, lo que añade una carga emocional importante a la experiencia.

Aquí puedes ver el anuncio:

Combate ágil, exploración y mucha libertad

El juego mezcla elementos de plataformas con mecánicas de metroidvania. Esto se traduce en combates rápidos, movimientos precisos y mucha libertad para explorar.

Podrás ejecutar combos en el aire, encadenar ataques y usar objetos poco comunes como armas, incluyendo cuchillos de cocina, guitarras y hasta un mouse de computadora. La exploración también es clave. Sanzu City está llena de distritos conectados entre sí, cada uno con sus propios retos, secretos y atmósferas. Conforme avances, desbloquearás habilidades que te permitirán acceder a nuevas zonas.

Además, el juego ofrece múltiples caminos y decisiones, lo que añade rejugabilidad y permite descubrir más sobre el misterioso desastre que cambió el mundo.

Una experiencia que mezcla estilo y emociones

Uno de los aspectos más llamativos de Possessor(s) es su apartado visual. Presenta escenarios en 3D con un estilo oscuro y detallado, mientras que los personajes están animados a mano para crear un contraste muy atractivo.

Con su llegada a Nintendo Switch 2, el juego tiene una nueva oportunidad para destacar y conectar con más jugadores.

¿Te llama la atención su estilo de combate y exploración? ¿Crees que este tipo de propuestas indie brillan más en Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente