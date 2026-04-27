PowerWash Simulator 2 sorprende con un DLC de Star Wars que te dejará limpiar varios rincones conocidos de la galaxia

El relajante simulador de limpieza prepara un contenido especial inspirado en la trilogía original con escenarios icónicos y nuevos retos.

El universo de los videojuegos sigue encontrando formas curiosas de reinventarse y esta vez una de las propuestas más relajantes del momento dará un salto inesperado. Hablamos de PowerWash Simulator 2, que pronto llevará su fórmula de limpieza a una galaxia muy, muy lejana con un contenido descargable que encantará a los fans de la ciencia ficción.

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Un viaje galáctico lleno de suciedad… y nostalgia

El estudio FuturLab confirmó el DLC “Star Wars Pack”, que llegará este verano con un precio aproximado de $9.99 USD. Este nuevo contenido tomará inspiración directa de la trilogía original de Star Wars, incluyendo eventos de A New Hope, The Empire Strikes Back y Return of the Jedi.

En esta expansión, los jugadores tomarán el control de P0-W2, un droide de limpieza Clase 5 que se verá envuelto en una misión bastante peculiar. Lo que comienza como un trabajo rutinario pronto escalará hacia tareas relacionadas con el Imperio, antes de abrir paso a la Alianza Rebelde. Sí, aquí también hay una historia… aunque esté cubierta de mugre.

Aquí puedes ver el avance del contenido:

Limpieza con estilo de otra galaxia

El DLC introduce equipo completamente nuevo inspirado en la saga. Tendrás acceso a una hidrolavadora especial con temática galáctica, diseñada para eliminar hasta la suciedad más difícil en distintos escenarios icónicos.

Desde tormentas de arena en Tatooine hasta los fríos paisajes de Hoth, el contenido promete una variedad de locaciones reconocibles. Además, podrás limpiar naves, droides y otros elementos clásicos mientras descubres detalles ocultos bajo capas de suciedad.

Solo o en equipo, la limpieza continúa

Como ya es tradición en PowerWash Simulator 2, este contenido podrá disfrutarse tanto en solitario como en compañía. Podrás completar la campaña por tu cuenta o unirte con amigos para formar tu propio equipo de limpieza galáctico. El modo Free Play permitirá sesiones cooperativas con hasta 4 jugadores, lo que abre la puerta a momentos caóticos, pero muy entretenidos.

Cabe mencionar que este DLC estará disponible en todas las plataformas donde ya se encuentra el juego, incluyendo PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.

¿Te animas a limpiar escenarios clásicos de Star Wars con esta propuesta tan peculiar? ¿Crees que este tipo de colaboraciones le dan nueva vida a juegos como este? Cuéntanos en los comentarios.

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