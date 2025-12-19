PowerWash Simulator 2 tendrá una colaboración con Adventure Time en 2026

La serie animada llega al juego de limpieza con nuevos escenarios, personajes icónicos y una campaña llena de referencias.

El universo de Adventure Time se prepara para una limpieza profunda. FuturLab anunció el DLC Adventure Time Pack para PowerWash Simulator 2, una colaboración oficial con Warner Bros. Interactive Entertainment y Cartoon Network. El contenido descargable llegará en primavera de 2026 y tendrá un precio de $7.99 USD ($144 MXN aproximadamente).

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

El anuncio confirma que este será el primer paquete de contenido adicional del juego y promete una experiencia pensada tanto para fans de la serie animada como para quienes disfrutan la relajante propuesta de limpieza. Según FuturLab, el equipo es seguidor declarado del show, algo que se refleja en la cantidad de referencias incluidas.

Aquí puedes ver el trailer:

¿Qué incluirá el contenido descargable?

El Adventure Time Pack cuenta con licencia oficial y ofrece 5 locaciones icónicas del Reino de Ooo. Cada escenario está diseñado para explorarse mientras se eliminan capas de mugre, con secretos visuales y guiños al programa original. La narrativa incluye la participación de Princess Bubblegum, Finn, Jake, Ice King, Gunter y The Party God.

Además de los mapas, el DLC introduce equipo personalizado inspirado en el universo de Adventure Time. Estas herramientas refuerzan la identidad del paquete y aportan variedad visual durante las sesiones de limpieza.

En cuanto a modos de juego, el contenido puede disfrutarse en solitario o en cooperativo. Los jugadores podrán avanzar en la campaña acompañados de amigos o limpiar libremente con hasta 4 personas. El progreso se mantiene entre sesiones, respetando el enfoque relajado característico de la franquicia.

FuturLab destacó que cada trabajo está repleto de suciedad y referencias escondidas. La idea es que los fans descubran detalles mientras avanzan, sin sacrificar la esencia calmada que hizo popular a la serie PowerWash Simulator.

La combinación entre limpieza meticulosa y el humor absurdo de Adventure Time apuntan a ser una mezcla ideal. Todo indica que este paquete buscará atraer tanto a nuevos jugadores como a seguidores de la serie animada.

PowerWash Simulator 2 ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC. El juego puede encontrarse en Steam, Epic Games Store y Microsoft Store.

¿Te emociona limpiar el Reino de Ooo con Finn y Jake? ¿Qué otra serie animada te gustaría ver en PowerWash Simulator 2? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente