Pragmata 2 podría ser una realidad tras el éxito de la entrega original, pues Capcom consideraría convertir el juego en una nueva franquicia

El juego de Capcom que narra la aventura de Hugh Williams y Diana resonó con los jugadores y logró vender 1 millón de copias en sólo 2 días

La industria suele apoyarse demasiado en las franquicias establecidas y famosas, razón por la que muchos fans creen que se agotaron las ideas originales. Nada más alejado de la realidad, pues cada año debutan nuevas propuestas, tanto en el mercado AAA como en el terreno indie, que acaparan los reflectores. Pragmata es una de ellas.

El videojuego de Capcom tuvo un desarrollo complejo y sufrió un par de retrasos en el camino, pero al final debutó a mediados de abril con una muy buena recepción. Parece que los desarrolladores están muy contentos con el recibimiento del público, a tal punto que, aparentemente, ya consideran convertir el título de ciencia ficción en una nueva saga.

Tras una espera de 6 años, la aventura Hugh Williams y Diana llegó a PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PlayStation 5 el pasado 17 de abril de 2026. A pesar de su concepto peculiar que combina acción y resolución de acertijos, se las arregló para conectar con la crítica especializada y el público general.

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Más proyectos de Pragmata podrían ser una realidad

Pragmata presume reseñas extremadamente positivas en Steam, y ahora mismo tiene una calificación promedio de 85 en Metacritic. Estamos ante uno de los lanzamientos más celebrados del año hasta la fecha. Más importante aún, debutó con el pie derecho y alcanzó un importante hito de ventas en sus primeras 48 horas en tiendas.

Capcom reveló que el juego vendió 1 millón de unidades en todo el mundo en un lapso de apenas 2 días. Si bien quedó lejos de alcanzar las 5 millones de copias que despachó Resident Evil Requiem en 5 días, es un logro mayúsculo al considerar que se trata de una propiedad intelectual totalmente nueva y original.

Con todo esto en mente, ¿veremos más proyectos de Pragmata? Es una posibilidad, o al menos eso es lo que sugirió un alto mando de la compañía.

Pragmata podría convertirse en una nueva franquicia para Capcom

Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en Las Vegas durante la conferencia iicon de esta semana, Rob Dyer, director de operaciones de Capcom USA, reveló que la empresa consideraría explorar la propiedad intelectual en el futuro, lo que sugiere que el juego de 2026 podría dar pie a otra franquicia estrella.

“Llegamos a punto en el que tenemos otra saga —y, Dios los Bendiga, Capcom sí que tiene un arsenal— que podemos explotar”, comentó el COO de la división estadounidense de la compañía durante su intervención en la conferencia que se realizó en Estados Unidos y que reunió a numerosos directivos de la industria del gaming.

Pragmata es un éxito sorprendente

Por supuesto, las declaraciones de Rob Dyer no confirman de algún modo que Pragmata 2 podría ser una realidad, ni que un spin-off u otros proyectos estén desarrollo; sin embargo, sí dejan caer la posibilidad de que Capcom pueda considerar convertir el juego original en una nueva saga.

El título se mostró por primera vez en 2020 con un avance bastante extraño que mostró a los protagonistas en lo que en aquel entonces se creía que era una versión futurista de Time Square. El lanzamiento estaba previsto para 2022, pero el proyecto enfrentó un par de contratiempos y sufrió 2 retrasos.

Durante la conferencia, Rob Dyer comentó que el estudio japonés colaboró con el equipo estadounidense para recopilar retroalimentación y opiniones mediante pruebas de mercado, encuestas y demostraciones. El directivo de Capcom USA considera que “valió la pena el esfuerzo”.

Tras más de 6 años de desarrollo, Pragmata debutó en 2026 y fue un enorme éxito

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