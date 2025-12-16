Pragmata confirma su peso en Nintendo Switch 2 y hay muy buenas noticias

Nos llegan noticias importantes para todos los usuarios que están esperando Pragmata, ya que la propuesta acaba de confirmar su peso en Nintendo Switch 2, por lo que será mejor que te prepares cuanto antes.

Como seguramente sabes, esta entrega para la nueva consola híbrida se lanzará a inicios de diciembre y cada vez se conocen más novedades sobre todo lo que ofrecerá. Gracias a esto, los usuarios ya pueden ver el espacio que necesitarán en Switch 2.

Ahora, se acaba de compartir que todos los interesados en comprar la versión digital de Pragmata deberán tener libres 17 GB en el espacio interno o externo de su Nintendo Switch 2.

Además del espacio mencionado, te recomendamos liberar un poco más, ya que como sucede en un lanzamiento, es probable que exista una actualización de día 1 que será necesaria para que juegues sin problemas.

¿Qué es Pragmata?

Pragmata es un juego de acción y aventura con fuerte enfoque narrativo y ambientado en un futuro cercano donde la humanidad enfrenta un colapso tecnológico. La historia sigue a Hugh, un astronauta, y a Diana, una niña androide, quienes deben sobrevivir en una estación lunar dominada por inteligencias artificiales. El juego apuesta por una atmósfera de ciencia ficción densa, con un tono melancólico y muchas preguntas sobre la relación entre humanos y tecnología.

La entrega combina acción en tercera persona con elementos estratégicos, ya que el jugador controla a ambos personajes de forma complementaria. Mientras Hugh se enfoca en el combate con armas y movimientos defensivos, Diana usa habilidades de hackeo para desactivar enemigos, abrir rutas y manipular el entorno.

Pragmata estará disponible desde el próximo 24 de abril.

