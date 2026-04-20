Pragmata la rompe y alcanza un importante hito de ventas en sólo 2 días: la nueva franquicia enamora a los fans y recibe calificaciones positivas

El videojuego de ciencia ficción de Capcom tiene 86 en Metacritic y reseñas muy favorables en todas las plataformas

En una industria que se apoya demasiado en las franquicias establecidas, siempre se agradece cuando un estudio de alto perfil toma riesgos y decide lanzar una nueva propiedad intelectual. Pragmata es la prueba de que las propuestas originales pueden alcanzar audiencias masivas y resonar con miles de jugadores.

Aunque aún es muy pronto para saber si la franquicia en ciernes de Capcom encontrará su lugar en los corazones de los fans a largo plazo, la primera entrega debutó con el pie derecho y alcanzó un importante hito de ventas en sólo un par de días. Además, parece que el equipo de desarrollo está satisfecho con el lanzamiento.

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Pragmata ya vendió 1 millón de copias

El videojuego de ciencia ficción se dejó ver por primera vez en 2020, e incluso fue una de las primeras experiencias que se mostró para en aquel entonces nuevo PlayStation 5. Si bien el lanzamiento estaba previsto originalmente para 2022, el desarrollo tomó más del previsto y el proyecto sufrió 3 retrasos que prolongaron la producción.

Tras una espera total de 6 años, Pragmata finalmente llegó a las tiendas de todo el mundo el pasado 17 de abril de 2026. Tuvo un excelente fin de semana de estreno, pues casi inmediatamente después de su lanzamiento alcanzó la marca del millón de unidades vendidas en todo el mundo.

Así lo confirmó Capcom en un comunicado de prensa. La compañía japonesa hace hincapié en que se trata de un juego original que carece de una base de fans consolidada o reconocimiento de marca, pero que gracias a las iniciativas de marketing lograron dar a conocer las características únicas de la aventura a un público más amplio.

En 2 días, Pragmata vendió 1 millón de copias en todo el mundo

De acuerdo con la empresa nipona, Pragmata vendió 1 millón de copias en sólo 2 días, a pesar de ser una propiedad intelectual totalmente nueva. Además, remarca que dicho hito marca “un excelente comienzo para el título”. Esto parece indicar que el rendimiento comercial se alinea con las expectativas de los directivos.

Capcom recuerda que el equipo lanzó un demo gratuito que permitió a los jugadores familiarizarse con las mecánicas y conocer a los protagonistas: Hugh Williams y Diana. Al respecto, ya sabíamos que la versión de prueba alcanzó las 2 millones de descargas y permitió que las adiciones a la lista de deseos se dispararan en el periodo previo al debut.

Pragmata también recibió reseñas muy positivas

Una de las revelaciones más sorprendentes es que, según el comunicado, el título fue desarrollado principalmente por un equipo de jóvenes creativos, quienes “crearon una experiencia de juego innovadora al fusionar la acción con elementos de puzzles”. Precisamente, su concepto peculiar es una de las razones por las que llamó la atención de los fans.

Gracias a su puntuación de 86 en Metacritic, Pragmata se convirtió en uno de los lanzamientos mejor calificados de 2026 hasta la fecha en la plataforma. También presume reseñas extremadamente positivas en Steam, con un índice de aprobación de 96% basado en más de 10,000 comentarios de jugadores.

A juzgar por estos datos, la aventura de Hugh Williams y Diana tiene todo lo necesario para convertirse en una nueva franquicia bandera de la compañía japonesa. En el comunicado, el equipo de desarrollo asegura que este título representó un nuevo desafío debido a que se creó desde 0 y presenta un concepto original.

Pragmata recibió reseñas muy positivas y actualmente posee una calificación media de 86 en Metacritic

“Estamos realmente encantados de que tantos jugadores de todo el mundo disfrutaran el juego, lo que nos permitió alcanzar ese hito de un millón de unidades vendidas. De ahora en adelante, nos esforzaremos al máximo para que Pragmata llegue a un público aún más amplio”, comentó la compañía.

Pero cuéntanos, ¿el título cumplió con tus expectativas? ¿Crees que merece su gran éxito? Déjanos leerte en los comentarios.

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