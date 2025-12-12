PRAGMATA revela nuevo trailer con fecha de lanzamiento y un demo que ya puedes jugar

La ceremonia de The Game Awards 2025 arrancó conforme a lo esperado y las sorpresas no se hicieron esperar. Se trata de un anuncio de PRAGMATA que Capcom había retrasado en algunas ocasiones, pero que por fin ya es oficial.

Luego de unos problemas en lo que respecta a su lanzamiento, recientemente Capcom había prometido que el título llegaría en 2026, aunque sin una fecha o ventana de lanzamiento más definida.

PRAGMATA ya tiene fecha de lanzamiento

Afortunadamente, la compañía japonesa aprovechó el magno evento del año para anunciar que PRAGMATA llegará en la primera mitad de 2026, precisamente el 24 de abril del año próximo.

Eso no acabó ahí, sino que Capcom también aprovechó la ocasión para anunciar que su nueva franquicia llegará a Nintendo Switch 2 además de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Por si fuera poco, ya es posible preordenar una copia del juego.

Ya puedes jugar PRAGMATA

Los interesados en esta nueva IP de Capcom no tendrán que esperar tanto para poder probarlo, puesto que se reveló también que se ofrecerá un demo, que ya está disponible en Steam y en las demás plataformas llegará más adelante, sin ofrecer una fecha de disponibilidad. Es importante mencionar que Capcom ya ha llevado este título a algunos eventos presenciales organizados en diferentes partes del mundo, por lo que se espera que el demo disponible en línea sea el mismo o semejante.

“PRAGMATA, la nueva IP de Capcom. ¡Una nueva aventura de acción y ciencia ficción con un giro único de hackeo!

En un futuro próximo, Hugh y su inseparable compañera androide, Diana, deberán unir fuerzas para sobrevivir en una gélida estación lunar de investigación”, se lee en la sinopsis oficial del juego.

A continuación puedes ver el nuevo trailer, que deja ver un poco más de la conexión que establecen Diana y Hugh en su aventura, que se caracterizará en cuanto a gameplay por su dualidad de hackeo y acción, respectivamente, por lo que los jugadores deberán tener una buena coordinación para hacer frente a las amenazas.

