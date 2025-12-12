Pragmata sorprende: su versión para Nintendo Switch 2 luce tan bien que impactó a sus propios desarrolladores

La edición 2025 de The Game Awards dejó varios anuncios potentes, pero pocos fueron tan sorprendentes como la llegada de Pragmata a Nintendo Switch 2. La aventura sci-fi de Capcom siempre destacó por su ambición visual, así que muchos pensaron que la versión para la nueva consola híbrida sería un compromiso técnico importante. Sin embargo, el propio equipo confirmó que ocurrió lo contrario.

Los desarrolladores revelaron en una entrevista reciente que quedaron impactados al ver cómo corría Pragmata en Switch 2. Esta reacción elevó las expectativas de la comunidad porque la consola ha demostrado avances importantes, pero sigue siendo menos potente que sus competidoras. Aun así, parece que Capcom supo aprovechar sus capacidades.

Pragmata sorprende dentro del hardware de Switch 2

En la entrevista con Famitsu, el director Shinya Oyama dijo que la versión para Switch 2 llega a un nivel visual comparable con Resident Evil Requiem. Esa comparación llamó la atención inmediata porque Requiem es uno de los proyectos más demandantes del RE Engine. Oyama afirmó que el juego se perfila como una experiencia disfrutable y lista para convencer a quienes dudan del rendimiento de la consola.

El equipo también confirmó que se lanzará un demo en todas las plataformas donde estará disponible el título. Los jugadores podrán comprobar por sí mismos si esta ambiciosa adaptación cumple lo prometido. Oyama pidió a los fans esperar un poco más para conocer el resultado final.

El equipo quedó sorprendido con el rendimiento

El productor Zhao comentó que el primer arranque del juego en Switch 2 dejó sin palabras al equipo. Los desarrolladores dijeron “Wow, realmente corre con esta calidad”, lo que demuestra que la consola puede entregar resultados inesperados cuando se aprovecha bien su arquitectura. Estas declaraciones fortalecen la idea de que Switch 2 puede recibir más proyectos AAA de forma competente.

Capcom no ha detallado todavía las características técnicas finales, pero la recepción interna ya generó confianza en la comunidad. Pragmata será un lanzamiento importante para medir el potencial de la consola en experiencias gráficas avanzadas.

¿Qué opinas sobre el rendimiento de Pragmata en Switch 2? ¿Crees que abrirá la puerta a más juegos AAA en la consola? Cuéntanos en los comentarios.

