Productores de Fallout quieren evitar uno de los grandes errores de Stranger Things y otras series, así que comenzarán el rodaje de la Temporada 3 en 2026

El productor Jonathan Nolan dice que la nueva tanda de episodios del show de Prime Video iniciará sus grabaciones en el verano del próximo año

En la actualidad, es muy común que las series de televisión tarden años entre una temporada y otra debido a los cada vez más largos procesos de producción; sin duda, este es un problema que afectó a Stranger Things y otros programas exitosos en la última década. Pero a pesar de la gran escala de la adaptación live-action de Fallout, sus responsables quieren estrenar nuevos episodios lo más rápido posible.

El show basado en la saga de Bethesda y Microsoft estrenó su primera tanda de capítulos en abril de 2024 a través de Prime Video, y de inmediato se convirtió en un enorme éxito al batir récords de audiencia y aumentar la popularidad de los juegos de rol. Naturalmente, Amazon dio luz verde a la producción de una segunda temporada.

Fallout Temporada 3 iniciará su rodaje en 2026

A pesar de que los primeros episodios de la serie protagonizada por Ella Purnell, Walton Goggins y Aaron Moten se estrenaron el año pasado, la Temporada 2 comenzará su emisión a mediados de diciembre. Los productores no se dormirán en sus laureles y ya hacen los preparativos para iniciar el rodaje de la siguiente tanda lo más pronto posible.

En una entrevista con el medio IGN, la showrunner Geneva Robertson-Dworet y el productor ejecutivo Jonathan Nolan hablaron sobre lo que los fanáticos pueden esperar cuando Fallout regrese a Prime Video a finales de 2025. Durante la conversación, también se abordó uno de los problemas que aqueja a la industria de la TV contemporánea.

Los creativos reconocen que los tiempos de espera cada vez más extensos es una “tendencia desafortunada” que afecta a muchas series modernas, aunque no mencionaron nombres. De esta manera, expresaron su intención de regresar al aire lo antes posible.

Creadores de la adaptación de Fallout quieren iniciar el rodaje de la tercera temporada en el verano de 2026

Jonathan Nolan opina que el “alcance” de Fallout permanece “inalterado temporada a temporada”, pero recalca que tanto el reparto de actores como el equipo “trabajaron suficientemente rápido” para que los nuevos episodios se estrenen “en un tiempo razonable”.

Esa es una tendencia que se desea replicar para la Temporada 3, cuyo rodaje comenzará a mediados de 2026 si todo avanza según lo previsto. “En cuanto a la producción, esperamos volver a rodar el próximo verano. Veremos si todo sale bien, con los mejores planes y lo demás”, afirmó.

La Temporada 2 de Fallout llegará muy pronto a Prime Video

Es imposible no estar de acuerdo con las declaraciones del productor Jonathan Nolan en lo que se refiere a los largos de tiempo de espera que aquejan a muchos proyectos contemporáneos. Una de las series más afectadas por este problema es Stranger Things, que tardó casi 10 años para producir 42 episodios a través de 5 temporadas.

La segunda temporada de Fallout comenzó su rodaje en noviembre del año pasado. Y aunque las grabaciones se detuvieron temporalmente tras los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles a inicios de 2025, la producción se retomó y todo está listo para el estreno del próximo 17 de diciembre.

Antes del estreno de la nueva tanda de episodios, Amazon renovó la serie live-action para una tercera temporada. Los detalles son escasos por obvias razones.

La Temporada 2 de Fallout se estrenará oficialmente en todo el mundo el próximo 17 de diciembre de 2025 a través de Prime Video

